Velike spremembe na TV Slovenija, prihajajo nove oddaje in znani obrazi

Televizijska jesen na Televiziji Slovenija prinaša precej sprememb. Gledalci se bodo srečali z nekaterimi novimi oddajami, nove obraze pa bodo dobile tudi teme, ki jih nacionalna televizija že tradicionalno odpira – od družbenih vprašanj in odnosov do kulture, zgodovine, znanosti in aktualnega dogajanja. Posebno mesto ima tudi letos domača igrana produkcija. Med najbolj opaznimi novostmi je nadaljevanka Trezor, ki je na Televiziji Slovenija že na sporedu. Režiral jo je Matevž Luzar, nastala pa je v produkciji RTV Slovenija in produkcijske hiše Antitalent ter v koprodukcijskem sodelovanju s Hrvaško radiotelevizijo in Radiotelevizijo Črna gora. Gre za prvo nadaljevanko v regiji, ki povezuje tri nacionalne radiotelevizije. Kot poudarja režiser, je za ustvarjalce in gledalce pomembno, da nacionalna televizija še naprej ustvarja kakovostne nadaljevanke.

Jeseni prihaja tudi druga sezona nadaljevanke Takšno je življenje. Zgodba se začne devet mesecev po koncu prve sezone, v ospredje pa stopi podjetnica Irena Vouk, ki jo igra Vesna Slapar. Ko se njen mož Franc zaradi bolezni predčasno umakne z županske funkcije, se odloči kandidirati za županjo.

V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija

Novi obrazi in oddaje, ki jih doslej še ni bilo

Med jesenskimi novostmi izstopa več povsem novih oddaj. Nejc Šmit bo vodil izobraževalno oddajo Odnosologija, ki se ukvarja z odnosi v skupnostih, čustvi, empatijo, zaupanjem, komunikacijo in reševanjem konfliktov. Oddaja je na sporedu od 26. septembra. Nekaj dni pozneje, 29. septembra, je na TV SLO 1 premiero doživela še oddaja Krasni novi um, posvečena eni najbolj aktualnih tem sodobnega časa – umetni inteligenci. Oddaja bo različne vidike razvoja in vpliva umetne inteligence predstavljala ob torkih ob 17.50.

Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo

Novost je tudi Devetdeseta, ki se vrača v prvo desetletje samostojne Slovenije. Oddaja bo skozi slovensko pop glasbo, kulturo, umetnost in družbene pojave predstavila obdobje med letoma 1990 in 1999. Zastavljena bo tudi nostalgično, vendar naj bi posamezne teme ponudila še v razmislek o času, ki je pomembno zaznamoval slovensko družbo. Vodila jo bosta Vesna Ponorac in Rok Kunaver. Na glasbenem področju prihaja NaBit, glasbena informativna oddaja, ki bo vsakih 14 dni ob sobotnih večerih predstavljala urbano glasbo, novosti, dogodke in koncerte. Med novimi obrazi oziroma novimi televizijskimi projekti je tudi Vesna Milek, ki je dobila svojo večerno pogovorno oddajo Kaj ima ljubezen s tem? V njej z gosti odpira teme odnosov, pomembnih življenjskih odločitev, prelomnic, izgub, ustvarjalnosti in ljubezni. Oddaja je svojo pot na TV SLO 1 začela septembra. S tem Televizija Slovenija nadaljuje tudi tradicijo večernih pogovornih vsebin, vendar z nekoliko drugačnim poudarkom na osebnih zgodbah in življenjskih izkušnjah gostov.

Medtem ko prihajajo nove vsebine, ostajajo pomemben del sheme tudi oddaje, ki jih gledalci že poznajo. Septembra se je vrnil kviz Kdo bi vedel, ki ostaja v prepoznavni kombinaciji znanja, ugibanja, sklepanja, humorja in tekmovalnosti. Na TV SLO 1 je na sporedu ob petkih ob 20. uri. V jesensko shemo so se vrnile tudi oddaje Inkognito, Nedeljsko popoldne, Na lepše, Vem, Besedolov, Avtomobilnost in Dnevna soba, vsako jutro pa gledalce še naprej pozdravlja Dobro jutro. Sredi septembra se je vrnila tudi satirična oddaja Kaj dogaja?, ki aktualne družbene dogodke obravnava skozi humor in satiro. 26. septembra se je v sobotni poznopopoldanski termin vrnila še oddaja Ambienti, ki tudi v novi sezoni prinaša zgodbe o arhitekturi, domovih, ustvarjalnosti in različnih življenjskih slogih.

V ospredju tudi vreme, podnebje in izginjajoči ledeniki

Jesenska shema prinaša novosti tudi v informativnem in dokumentarnem programu. Oddaja Vreme in podnebje bo vsako sredo zvečer analizirala vremenske pojave in podnebne spremembe. Posebno pozornost bo namenila tudi dogajanju po rekordno vročem poletju. V Mednarodnih obzorjih bodo gledalci lahko spremljali tudi prispevke novinarja Žige Anžeta Šilaka, ki je poleti snemal izginjajoče ledenike v Švici, Italiji in Avstriji. Predstavljeni bodo tudi zadnji sledovi snega na Triglavskem ledeniku. Jesenski program bo zaznamovala tudi slovenska kulturna dediščina. Na sporedu bosta dokumentarna filma Kosovel = stojimo, povezan z letom Srečka Kosovela, in Geni mojih otrok, posvečen življenju in delu Zofke Kveder.

Pomemben del jesenske programske sheme bo namenjen aktualnemu političnemu dogajanju. Pred referendumskim glasovanjem 11. oktobra so napovedana štiri soočenja, v katerih bodo predstavljene teme referendumov in stališča organizatorjev kampanj za oziroma proti. Oddaja Slovenija danes bo pred lokalnimi volitvami predstavila kandidate v vseh 212 občinah, pripravljena pa bodo tudi soočenja kandidatov mestnih občin. Dnevne in tedenske informativne oddaje bodo še naprej spremljale domače in mednarodno dogajanje, RTV Slovenija pa napoveduje spremljanje aktualnih dogodkov tudi na družbenih omrežjih.

Kaj prihaja za otroke in mlade?

Nova sezona ne prinaša novosti samo za odrasle gledalce. Med novimi risankami so Kocke, namenjene zgodnjemu matematičnemu opismenjevanju, ter Samo in Julija. Med počitnicami bo na sporedu zabavna oddaja Čisti dolgčas, prihaja pa tudi sinhronizirani glasbeni film Juli pleše. Med novimi lastnimi oddajami izstopata športna resničnostna oddaja Trenerji brez licenc in branju namenjeni Knjižni ring. Vračajo se tudi Šnofki, Z kot Zofke, Infodrom, Male sive celice in Klub Slavica.

Tudi novoletne počitnice bodo prinesle nekaj novosti. Med drugim je napovedana televizijska premiera slovenskega mladinskega filma Elvis Škorc, igrano-dokumentarni seriji Vplivnice in Binglanje ter težko pričakovana Svatba strašil, nastala po knjigah Julie Donaldson in Axla Schefflerja.

Jesen bo zaznamoval tudi šport

Na športnem področju bo jesenski program zelo raznolik. Oktobra v Sloveniji potekata dve pomembni evropski prvenstvi. Na sporedu je že evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Ljubljani in Šenčurju, nato pa bo še evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. Konec oktobra se bo z veleslalomoma v Söldnu začela nova zimska športna sezona, ki bo novembra že v polnem razmahu. TV Slovenija bo spremljala tudi kvalifikacijske nastope moške košarkarske in rokometne ter ženske nogometne reprezentance za evropska oziroma svetovna prvenstva. V začetku decembra bo sledilo še evropsko prvenstvo za ženske rokometne reprezentance. Med pomembnejšimi dogodki bo tudi Gala OKS s Tinetom Urnautom, na kateri bodo predstavili zbrana sredstva v okviru Botrstva za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in razkrili novega ambasadorja.

Jesenska shema Televizije Slovenija tako združuje nadaljevanje preverjenih formatov in več novih vsebin. Poleg novih voditeljev, kot so Nejc Šmit, Vesna Milek, Vesna Ponorac in Rok Kunaver, bodo pomemben del programa predstavljale domače nadaljevanke, aktualne družbene teme, dokumentarci, vsebine za mlade in številni športni dogodki.