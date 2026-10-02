  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVE ODDAJE, NOVI VODITELJI IN VRNITVE

Velike spremembe na TV Slovenija, prihajajo nove oddaje in znani obrazi

Od nadaljevank in kvizov do aktualnih političnih tem, športa, dokumentarcev ter vsebin za otroke in mlade – jesenska shema prinaša precej novosti.
Med jesenskimi novostmi izstopa več povsem novih oddaj. FOTO: Jože Suhadolnik

Med jesenskimi novostmi izstopa več povsem novih oddaj. FOTO: Jože Suhadolnik

V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija

V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija

Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo

Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo

Med jesenskimi novostmi izstopa več povsem novih oddaj. FOTO: Jože Suhadolnik
V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija
Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo
A. G.
 2. 10. 2026 | 18:27
7:47
A+A-

Televizijska jesen na Televiziji Slovenija prinaša precej sprememb. Gledalci se bodo srečali z nekaterimi novimi oddajami, nove obraze pa bodo dobile tudi teme, ki jih nacionalna televizija že tradicionalno odpira – od družbenih vprašanj in odnosov do kulture, zgodovine, znanosti in aktualnega dogajanja. Posebno mesto ima tudi letos domača igrana produkcija. Med najbolj opaznimi novostmi je nadaljevanka Trezor, ki je na Televiziji Slovenija že na sporedu. Režiral jo je Matevž Luzar, nastala pa je v produkciji RTV Slovenija in produkcijske hiše Antitalent ter v koprodukcijskem sodelovanju s Hrvaško radiotelevizijo in Radiotelevizijo Črna gora. Gre za prvo nadaljevanko v regiji, ki povezuje tri nacionalne radiotelevizije. Kot poudarja režiser, je za ustvarjalce in gledalce pomembno, da nacionalna televizija še naprej ustvarja kakovostne nadaljevanke.

Jeseni prihaja tudi druga sezona nadaljevanke Takšno je življenje. Zgodba se začne devet mesecev po koncu prve sezone, v ospredje pa stopi podjetnica Irena Vouk, ki jo igra Vesna Slapar. Ko se njen mož Franc zaradi bolezni predčasno umakne z županske funkcije, se odloči kandidirati za županjo.

V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija
V vlogi Sonje bo v Trezorju nastopila Tina Vrbnjak. FOTO: RTV Slovenija

Novi obrazi in oddaje, ki jih doslej še ni bilo

Med jesenskimi novostmi izstopa več povsem novih oddaj. Nejc Šmit bo vodil izobraževalno oddajo Odnosologija, ki se ukvarja z odnosi v skupnostih, čustvi, empatijo, zaupanjem, komunikacijo in reševanjem konfliktov. Oddaja je na sporedu od 26. septembra. Nekaj dni pozneje, 29. septembra, je na TV SLO 1 premiero doživela še oddaja Krasni novi um, posvečena eni najbolj aktualnih tem sodobnega časa – umetni inteligenci. Oddaja bo različne vidike razvoja in vpliva umetne inteligence predstavljala ob torkih ob 17.50.

Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo
Vesna Milek FOTO: Marko Feist, Delo

Novost je tudi Devetdeseta, ki se vrača v prvo desetletje samostojne Slovenije. Oddaja bo skozi slovensko pop glasbo, kulturo, umetnost in družbene pojave predstavila obdobje med letoma 1990 in 1999. Zastavljena bo tudi nostalgično, vendar naj bi posamezne teme ponudila še v razmislek o času, ki je pomembno zaznamoval slovensko družbo. Vodila jo bosta Vesna Ponorac in Rok Kunaver. Na glasbenem področju prihaja NaBit, glasbena informativna oddaja, ki bo vsakih 14 dni ob sobotnih večerih predstavljala urbano glasbo, novosti, dogodke in koncerte. Med novimi obrazi oziroma novimi televizijskimi projekti je tudi Vesna Milek, ki je dobila svojo večerno pogovorno oddajo Kaj ima ljubezen s tem? V njej z gosti odpira teme odnosov, pomembnih življenjskih odločitev, prelomnic, izgub, ustvarjalnosti in ljubezni. Oddaja je svojo pot na TV SLO 1 začela septembra. S tem Televizija Slovenija nadaljuje tudi tradicijo večernih pogovornih vsebin, vendar z nekoliko drugačnim poudarkom na osebnih zgodbah in življenjskih izkušnjah gostov.

Medtem ko prihajajo nove vsebine, ostajajo pomemben del sheme tudi oddaje, ki jih gledalci že poznajo. Septembra se je vrnil kviz Kdo bi vedel, ki ostaja v prepoznavni kombinaciji znanja, ugibanja, sklepanja, humorja in tekmovalnosti. Na TV SLO 1 je na sporedu ob petkih ob 20. uri. V jesensko shemo so se vrnile tudi oddaje Inkognito, Nedeljsko popoldne, Na lepše, Vem, Besedolov, Avtomobilnost in Dnevna soba, vsako jutro pa gledalce še naprej pozdravlja Dobro jutro. Sredi septembra se je vrnila tudi satirična oddaja Kaj dogaja?, ki aktualne družbene dogodke obravnava skozi humor in satiro. 26. septembra se je v sobotni poznopopoldanski termin vrnila še oddaja Ambienti, ki tudi v novi sezoni prinaša zgodbe o arhitekturi, domovih, ustvarjalnosti in različnih življenjskih slogih.

V ospredju tudi vreme, podnebje in izginjajoči ledeniki

Jesenska shema prinaša novosti tudi v informativnem in dokumentarnem programu. Oddaja Vreme in podnebje bo vsako sredo zvečer analizirala vremenske pojave in podnebne spremembe. Posebno pozornost bo namenila tudi dogajanju po rekordno vročem poletju. V Mednarodnih obzorjih bodo gledalci lahko spremljali tudi prispevke novinarja Žige Anžeta Šilaka, ki je poleti snemal izginjajoče ledenike v Švici, Italiji in Avstriji. Predstavljeni bodo tudi zadnji sledovi snega na Triglavskem ledeniku. Jesenski program bo zaznamovala tudi slovenska kulturna dediščina. Na sporedu bosta dokumentarna filma Kosovel = stojimo, povezan z letom Srečka Kosovela, in Geni mojih otrok, posvečen življenju in delu Zofke Kveder.

Pomemben del jesenske programske sheme bo namenjen aktualnemu političnemu dogajanju. Pred referendumskim glasovanjem 11. oktobra so napovedana štiri soočenja, v katerih bodo predstavljene teme referendumov in stališča organizatorjev kampanj za oziroma proti. Oddaja Slovenija danes bo pred lokalnimi volitvami predstavila kandidate v vseh 212 občinah, pripravljena pa bodo tudi soočenja kandidatov mestnih občin. Dnevne in tedenske informativne oddaje bodo še naprej spremljale domače in mednarodno dogajanje, RTV Slovenija pa napoveduje spremljanje aktualnih dogodkov tudi na družbenih omrežjih.

Kaj prihaja za otroke in mlade?

Nova sezona ne prinaša novosti samo za odrasle gledalce. Med novimi risankami so Kocke, namenjene zgodnjemu matematičnemu opismenjevanju, ter Samo in Julija. Med počitnicami bo na sporedu zabavna oddaja Čisti dolgčas, prihaja pa tudi sinhronizirani glasbeni film Juli pleše. Med novimi lastnimi oddajami izstopata športna resničnostna oddaja Trenerji brez licenc in branju namenjeni Knjižni ring. Vračajo se tudi Šnofki, Z kot Zofke, Infodrom, Male sive celice in Klub Slavica.

Tudi novoletne počitnice bodo prinesle nekaj novosti. Med drugim je napovedana televizijska premiera slovenskega mladinskega filma Elvis Škorc, igrano-dokumentarni seriji Vplivnice in Binglanje ter težko pričakovana Svatba strašil, nastala po knjigah Julie Donaldson in Axla Schefflerja.

Jesen bo zaznamoval tudi šport

Na športnem področju bo jesenski program zelo raznolik. Oktobra v Sloveniji potekata dve pomembni evropski prvenstvi. Na sporedu je že evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Ljubljani in Šenčurju, nato pa bo še evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. Konec oktobra se bo z veleslalomoma v Söldnu začela nova zimska športna sezona, ki bo novembra že v polnem razmahu. TV Slovenija bo spremljala tudi kvalifikacijske nastope moške košarkarske in rokometne ter ženske nogometne reprezentance za evropska oziroma svetovna prvenstva. V začetku decembra bo sledilo še evropsko prvenstvo za ženske rokometne reprezentance. Med pomembnejšimi dogodki bo tudi Gala OKS s Tinetom Urnautom, na kateri bodo predstavili zbrana sredstva v okviru Botrstva za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in razkrili novega ambasadorja.

Jesenska shema Televizije Slovenija tako združuje nadaljevanje preverjenih formatov in več novih vsebin. Poleg novih voditeljev, kot so Nejc Šmit, Vesna Milek, Vesna Ponorac in Rok Kunaver, bodo pomemben del programa predstavljale domače nadaljevanke, aktualne družbene teme, dokumentarci, vsebine za mlade in številni športni dogodki.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

RTV SlovenijaTV Slovenijatelevizijanova sezonaoddajeTelevizija Slovenijainformativni programMatevž LuzarNejc ŠmitVesna MilekVesna PonoracRok Kunaverjesenska programska shema
ZADNJE NOVICE
18:09
Bulvar  |  Domači trači
ADRENALINSKO DOŽIVETJE

Martin Golob znova presenetil, tega od priljubljenega župnika res nismo pričakovali

Najbolj znani slovenski župnik je tokrat poskusil nekaj povsem novega.
2. 10. 2026 | 18:09
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Jesenski šik s svetlimi supergami (FOTO)

Nosili jih bomo h kostimom, temnejšemu džinsu, retro športnim kosom in toplim rjavim odtenkom.
Daša Mavrič2. 10. 2026 | 18:00
17:33
Novice  |  Slovenija
NAGRADE

Schumacherja je zelo navdušilo tole slovensko vino, naši vinogradniki žanjejo velike uspehe

Na ocenjevanju Decanter World Wine Awards so naša vina posegala po najvišjih mestih.
2. 10. 2026 | 17:33
17:17
Lifestyle  |  Stil
SPREMEMBE

Na vrsti so vonjave jeseni, preverite, kakšni so letošnji trendi dišav

Lahkotne poletne dišave počasi zamenjujejo toplejši in bolj čutni vonji.
2. 10. 2026 | 17:17
17:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČNA POLJAKINJA

Drama v Logarski dolini: pred kolesarko skočila veverica, končala je v UKC Maribor

Pri padcu se je hudo poškodovala.
2. 10. 2026 | 17:06
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Pred nami je intenziven teden (Suzy)

Najzahtevnejši izzivi nas čakajo od petka, čez vikend in v ponedeljek.
2. 10. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki