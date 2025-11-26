Skoraj 10 let zatem, ko sta dvojčka Matt in Ross Duffer ustvarila serijo Stranger Things, ki je z vsako novo sezono pritegnila novo občinstvo in ima zdaj že kultni status, se nam končno obeta zadnje poglavje. Peta sezona je bila namreč prestavljena zaradi stavke v Hollywoodu leta 2023. Brata Duffer sta si v vsaki sezoni prizadevala stopnjevati napetost, kar je po njunem v trenutku, ko je končno pred vrati še zadnje dejanje, ključno. Zadnja sezona znanstvenofantastične uspešnice bo premiero doživela danes. A ne v celoti. Na sporedu bodo prve štiri epizode, na božični dan sledijo naslednje tri, za silvestrovo pa še finale v obliki skoraj dve uri dolgega filma. Tisti z jeklenimi živci lahko torej silvestrovo oziroma novo leto preživijo z maratonom zadnjega dejanja ene najbolj popularnih serij. V ZDA se bodo gledalci od likov poslovili tudi na velikem platnu, saj bo projekcija zadnjega dela 31. decembra po ZDA in Kanadi ob istem času potekala na več kot 350 lokacijah.

Prijateljstvo proti temnim silam

Stranger Things spremlja skupino otrok iz mesteca Hawkins v ameriški zvezdni državi Indiana. V obdobju hladne vojne odkrijejo skrivni vladni laboratorij in pošasti iz temačne vzporedne dimenzije, imenovane Upside Down. Ko iz laboratorija pobegne deklica Eleven s telekinetičnimi sposobnostmi, se skupaj s prijatelji spopade s silami, ki prežijo na njihov svet. Serija prepleta 80. leta, nadnaravne sile in prijateljstvo, ki je njihovo najmočnejše orožje proti zlu.

Serijo Stranger Things sva delno oblikovala po Igri prestolov.

Ena izmed stvari, ki sta jih brata Duffer želela v seriji nadgraditi, so vizualni učinki. Tehnologija je v desetletju seveda zelo napredovala. A še pomembnejši od tega so zgodba in liki. »Ljudje imajo z resničnimi liki močno povezavo. Z nami so že deset let,« je za Reuters je dejal Ross. »Serijo Stranger Things sva delno oblikovala po Igri prestolov. Všeč nama je ideja, da se vse skupaj širi in stopnjuje, podobno kot pri filmskih nadaljevanjih,« pa je dodal Matt.

80. leta so vseprisotna v seriji, tudi prek glasbe.

V peti sezoni znova igrajo Millie Bobby Brown kot Eleven, Winona Ryder kot Joyce Byers, David Harbour kot Jim Hopper in drugi, ki se vračajo v svojih vlogah iz preteklih sezon. Za Millie Bobby Brown, ki je glavno junakinjo igrala od svojega 12. leta, je bilo snemanje zadnje sezone čustveno in nostalgično, je povedala. Čeprav se poslavlja od Stranger Things, pa je odprta za nove znanstvenofantastične vloge. »Serija Stranger Things me je le še bolj navdušila, da stopim globlje v ta svet,« je dejala.

Millie Bobby Brown se je v petih sezonah prelevila iz otroka v lepotico, ki je že poročena in ima otroka.

Finn Wolfhard je zaigral Mika Wheelerja.

Mnogim se je v srce najbolj usedel srčni in zabavni Dustin Henderson, ki ga igra Gaten Matarazzo.

A z zaključkom serije v resnici zgodbe še ni povsem konec. Brata Duffer sta že leta 2022 namreč v sklopu pogodbe z Netflixom napovedala ustanovitev studia Upside Down Pictures, v sklopu pogodbe, ki bo vključevala igrano serijo, izpeljano iz Stranger Things, t. i. spin-off. Franšiza je dobila tudi nagrajeno broadwaysko predstavo Stranger Things: First Shadow ter videoigre, cosplay dogodke, potopitvene izkušnje in seveda poskrbela za bogat prodajni program.