Veliki poklon glasbenemu velikanu (FOTO)

V Ljubljani je letošnja Poletna noč postregla z enim najbolj veličastnih glasbenih dogodkov tega poletja. Festival Ljubljana in RTV Slovenija sta gala koncert posvetila izjemnemu opusu Ota Pestnerja, enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske zabavne glasbe. Njegove največje uspešnice so v spremstvu Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla zazvenele v interpretaciji vrhunskih slovenskih glasbenikov.

Na odru so se zvrstili Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Irena Vrčkovnik, Teya, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci, Chicas in New Swing Quartet. Vsak je s svojo interpretacijo obudil del bogate glasbene zapuščine umetnika, ki že desetletja zaznamuje slovenski glasbeni prostor.

New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.

Koncert je navdušil tudi občinstvo. »To je bil eden najlepših glasbenih dogodkov. Ne verjamem, da lahko kdo drug ponovi še kaj takega. Ob poslušanju sem dobila kurjo polt. Sploh se ne zavedamo, kakšen privilegij imamo, da živimo v času, ko lahko na velikem odru poslušamo Ota Pestnerja. Zagotovo je eden tistih velikanov, ki so nam slovensko popevko položili v nedrje za vse večne čase,« je po koncertu povedala ganjena obiskovalka.

Spada med največja imena slovenske glasbe

Večer pa ni bil zgolj poklon izjemni glasbeni karieri, temveč tudi človeku, ki stoji za številnimi nepozabnimi pesmimi. Voditelja Marjana Grčman in Boštjan Romih sta občinstvo popeljala skozi pomembne mejnike Pestnerjevega življenja in ustvarjanja. Posebno čustven trenutek je prinesla skladba Mati, bodiva prijatelja, ki je posvečena njegovi mami Ruži.

Navdušil je na letošnji Poletni noči.

Čeprav Oto Pestner nerad sliši, da mu pravijo legenda, saj meni, da ta naziv pripada pokojnim ustvarjalcem, je letošnja Poletna noč še enkrat potrdila, da spada med največja imena slovenske glasbe. Glasbeno pot je začel že kot otrok, pozneje pa pustil neizbrisen pečat na festivalih, kot so Melodije morja in sonca, Opatijski festival in Evrovizija. Kot dolgoletni član in umetniški vodja New Swing Quarteta ter član Alpskega kvinteta je soustvarjal zgodovino slovenske glasbe, za svoje delo pa prejel tudi red za zasluge Republike Slovenije in zlato piščal za življenjsko delo. Z več kot petdesetimi albumi ostaja eden najplodovitejših in najvplivnejših slovenskih glasbenikov, njegov opus pa še naprej povezuje različne generacije poslušalcev.