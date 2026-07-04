  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETNA NOČ

Veliki poklon glasbenemu velikanu (FOTO)

Na Kongresnem trgu so največji slovenski glasbeni izvajalci obudili brezčasne uspešnice.
Zapel je s številnimi glasbeniki. FOTOGRAFIJE: Darja Štravs Tisu

Zapel je s številnimi glasbeniki. FOTOGRAFIJE: Darja Štravs Tisu

New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.

New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.

Navdušil je na letošnji Poletni noči.

Navdušil je na letošnji Poletni noči.

Zapel je s številnimi glasbeniki. FOTOGRAFIJE: Darja Štravs Tisu
New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.
Navdušil je na letošnji Poletni noči.
Mojca Marot
 4. 7. 2026 | 06:31
2:44
A+A-

V Ljubljani je letošnja Poletna noč postregla z enim najbolj veličastnih glasbenih dogodkov tega poletja. Festival Ljubljana in RTV Slovenija sta gala koncert posvetila izjemnemu opusu Ota Pestnerja, enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske zabavne glasbe. Njegove največje uspešnice so v spremstvu Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla zazvenele v interpretaciji vrhunskih slovenskih glasbenikov.

Na odru so se zvrstili Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Irena Vrčkovnik, Teya, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci, Chicas in New Swing Quartet. Vsak je s svojo interpretacijo obudil del bogate glasbene zapuščine umetnika, ki že desetletja zaznamuje slovenski glasbeni prostor.

New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.
New Swing Quarteta si brez Ota Pestnerja ne predstavljamo.

Koncert je navdušil tudi občinstvo. »To je bil eden najlepših glasbenih dogodkov. Ne verjamem, da lahko kdo drug ponovi še kaj takega. Ob poslušanju sem dobila kurjo polt. Sploh se ne zavedamo, kakšen privilegij imamo, da živimo v času, ko lahko na velikem odru poslušamo Ota Pestnerja. Zagotovo je eden tistih velikanov, ki so nam slovensko popevko položili v nedrje za vse večne čase,« je po koncertu povedala ganjena obiskovalka.

Spada med največja imena slovenske glasbe

Večer pa ni bil zgolj poklon izjemni glasbeni karieri, temveč tudi človeku, ki stoji za številnimi nepozabnimi pesmimi. Voditelja Marjana Grčman in Boštjan Romih sta občinstvo popeljala skozi pomembne mejnike Pestnerjevega življenja in ustvarjanja. Posebno čustven trenutek je prinesla skladba Mati, bodiva prijatelja, ki je posvečena njegovi mami Ruži.

Navdušil je na letošnji Poletni noči.
Navdušil je na letošnji Poletni noči.

Čeprav Oto Pestner nerad sliši, da mu pravijo legenda, saj meni, da ta naziv pripada pokojnim ustvarjalcem, je letošnja Poletna noč še enkrat potrdila, da spada med največja imena slovenske glasbe. Glasbeno pot je začel že kot otrok, pozneje pa pustil neizbrisen pečat na festivalih, kot so Melodije morja in sonca, Opatijski festival in Evrovizija. Kot dolgoletni član in umetniški vodja New Swing Quarteta ter član Alpskega kvinteta je soustvarjal zgodovino slovenske glasbe, za svoje delo pa prejel tudi red za zasluge Republike Slovenije in zlato piščal za življenjsko delo. Z več kot petdesetimi albumi ostaja eden najplodovitejših in najvplivnejših slovenskih glasbenikov, njegov opus pa še naprej povezuje različne generacije poslušalcev. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

glasbakoncertpoletna nočLjubljana festivalOto PestnerLjubljanafestival
ZADNJE NOVICE
07:38
Novice  |  Slovenija
ISKALNA AKCIJA

Policisti razkrili podrobnosti iskanja deklice (3): »To je bil medvedek za pogum mali plavolaski v beli oblekici z zelenimi rožicami…«

V četrtek popoldne so policisti prejeli obupan klic na pomoč iz kampa v Posavju. Klicala je državljanka Poljske, ker naj bi se izgubila njena hči, še ne tri leta stara deklica.
4. 7. 2026 | 07:38
07:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RIBEZ

To domače jagodičevje je prava zakladnica zdravja, pa ga skoraj ne jemo

To sadje vsebuje več vitamina C kot pomaranče in ima izjemno moč antioksidantov.
4. 7. 2026 | 07:35
07:31
Šport  |  Tekme
113. TOUR DE FRANCE

Pogi po rumeno majico v formuli ena na dveh kolesih (FOTO)

Slovenski kolesarski šampion prvi dan Toura še ni nosil rumene majice. Rdeči biki bodo v Barceloni pogrešali Primoža Rogliča.
Miha Hočevar4. 7. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Ta poletni burger je lažja alternativa klasičnemu, pripravljen v samo 20 minutah (VIDEO)

Burger s tuno je hitra, lahka in okusna alternativa mesni klasiki. Iz tunine v pločevinki pripravite sočne polpete za popoln poletni obrok.
Jasmina Pirnar Krope4. 7. 2026 | 07:30
07:21
Novice  |  Slovenija
ŠKOCJANSKI ZATOK

Brezskrbnost lastnika se je končala s smrtjo mladiča, ljudje ogorčeni! Svoje povedala tudi slovenska pevka

Objava je na družbenih omrežjih sprožila plaz ogorčenja in buren odziv javnosti.
4. 7. 2026 | 07:21
07:15
Novice  |  Slovenija
NAREDIL JE ŠE ZADNJO FOTOGRAFIJO

Fotografiral je tank, tankist ga je ustrelil: opozarjali so ga, naj ne stopi na cesto

Poklon Janezu Svetini, prvi civilni žrtvi vojne za Slovenijo. Spopad v Gornji Radgoni med prodiranjem JLA proti meji.
Oste Bakal4. 7. 2026 | 07:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki