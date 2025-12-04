Veliko zanimanja za Lanski sneg

V zgolj pičlih nekaj dneh je nov videospot za drugo skladbo Luke Seška, ki ga poznamo tudi kot pevca Ansambla Saša Avsenika, zbral 100.000 ogledov. »Nič besed, samo glasba, ki naj govori sama zase,« je Sešek pospremil izid svojega najnovejšega videospota za drugi singel. »Vesel in hvaležen sem, da nam je uspelo ustvariti mojo drugo skladbo Lanski sneg, pa čeprav me je letošnji za en dan prehitel,« dodaja Luka, ki upa, da se bo njegov sneg čim dlje obdržal pri poslušalcih in ga bodo radijske postaje predvajale čim večkrat. Hkrati že napoveduje tretjo pesem in videospot, ki ga je z ekipo že posnel.