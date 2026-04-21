Veselje s harmoniko traja že 10 let (FOTO)

Pred natanko letom dni je harmonikar Janez Lekše iz Škocjana praznoval tri desetletja igranja in druženja s svojo harmoniko, s katero je doma in v tujini osvojil številne lovorike. Letos pa je harmonikar, pedagog, ustanovitelj glasbene šole Diaton, v kateri svoje bogato znanje prenaša na mladi rod, priredil jubilejni, deseti koncert Veselje s harmoniko, ki je namenjen staršem učencev in širši javnosti, saj mladi zelo radi pokažejo svoje bogato znanje, ki so ga prejeli od Lekšeta, ki ni le mož in oče treh otrok Janija, Jurija in Julije, temveč tudi velik kmetovalec in predsednik Govedorejskega društva Škocjan. Prav toliko let, kot ima koncert, pa ima tudi njegov sin Jurij, ki je s harmoniko že večkrat dokazal, da je podedoval očetove gene.

Tudi tokratni jubilejni koncert je Lekše s svojo glasbeno šolo Diaton pripravil v domačem kulturnem centru v Škocjanu, na katerem so poleg njegovih učencev nastopili številni glasbeni gostje. To so ansambli Dar, Lenarti, Tini Lesjak in Fantje iz Oplotnice, Ansambel Gregorja Kobala in Primorski fantje. Poseben pečat večeru je dodal gasilec Sašo, ki je s svojim značilnim humorjem poskrbel za sproščeno in veselo vzdušje.

Na začetku so harmonikarji zaigrali pesem Lojzeta Slaka V dolini tihi, nato pa so skozi celotno prireditev Janezovi učenci na odru igrali skladbe kot harmonikarski orkester skupaj z glasbenimi gosti. Obiskovalce je pozdravil tudi župan Jože Kapler, ki je Janezu čestital za jubilejni koncert in mu zaželel še veliko uspehov na področju učenja harmonike. Pri zaključni skladbi legendarnih Štirih kovačev Kam le čas beži so obiskovalci v dvorani zapeli skupaj z nastopajočimi, koncert pa so zaključili stoje in ob ploskanju po taktih Avsenikove Golice.

Tini Lesjak in Fantje iz Oplotnice FOTO: U. Ž.

Iz Primorske so prišli v Škocjan Primorski fantje z Ivico Vergan. FOTO: U. Ž.

Nastopil je tudi ansambel Dar. FOTO: U. Ž.