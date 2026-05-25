Videospot posneli maturantje: skupina Šesti se z novo skladbo vrača na začetek svoje poti

Skupina Šesti je predstavila nov videospot za skladbo Disconnect, ki prihaja z njihovega aktualnega albuma Zmeden. Gre za eno njihovih najbolj uspešnih skladb na pretočnih platformah, ki ima tudi močno osebno zgodbo, saj je tesno povezana z začetki skupine.

Videospot so posneli v sodelovanju z letošnjo generacijo maturantov Srednje šole Slovenska Bistrica. Projekt tako deluje kot vračanje k izvoru – tako vsebinsko kot tudi simbolno, saj združuje aktualno generacijo dijakov in glasbenike, ki so na istih hodnikih naredili prve glasbene korake. Skladba Disconnect je ena od dveh angleških pesmi z lanskega prvenca Zmeden. Nastala je v času pandemije kot odziv na občutek ujetosti in željo po odklopu od takratnega sveta. Prav angleški jezik je skladbi odprl vrata tudi na pretočnih platformah, kjer je dosegla poslušalce izven Slovenije. Pri videospotu so pomembno vlogo odigrali dijaki sami, ki so zasnovali scenarij, odigrali vloge in posneli večino kadrov. Gre za generacijski projekt, ki odraža pogled na zaključek srednje šole in prehod v novo obdobje. Kadre s skupino je posnela Liza Platovšek, za produkcijo in postprodukcijo pa je poskrbel Matej Prislan.