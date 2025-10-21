  • Delo d.o.o.
Viki Ašič že 75 let navdušuje s harmoniko, 7 let je imel, ko je začel igrati (FOTO)

Pevci iz Zagrada so z gosti priredili nepozaben glasbeni večer. Viki Ašič st. je razveseljeval poslušalce doma in po svetu.
Oče in sin, Viki Ašič st. in sin Viki, ki je šel po očetovih stopinjah.

Oče in sin, Viki Ašič st. in sin Viki, ki je šel po očetovih stopinjah.

Pevci Moškega pevskega društva Pod gradom in otroškega pevskega zbora OŠ Polule z jubilantom Vikijem Ašičem ter triom Vitezov Celjskih FOTOGRAFIJE: Gregor Katič

Pevci Moškega pevskega društva Pod gradom in otroškega pevskega zbora OŠ Polule z jubilantom Vikijem Ašičem ter triom Vitezov Celjskih FOTOGRAFIJE: Gregor Katič

Celjski župan Matija Kovač je častnemu meščanu in godcu Vikiju Ašiču izročil darilo.

Celjski župan Matija Kovač je častnemu meščanu in godcu Vikiju Ašiču izročil darilo.

Polna dvorana celjskega Narodnega doma

Polna dvorana celjskega Narodnega doma

Oče in sin, Viki Ašič st. in sin Viki, ki je šel po očetovih stopinjah.
Pevci Moškega pevskega društva Pod gradom in otroškega pevskega zbora OŠ Polule z jubilantom Vikijem Ašičem ter triom Vitezov Celjskih FOTOGRAFIJE: Gregor Katič
Celjski župan Matija Kovač je častnemu meščanu in godcu Vikiju Ašiču izročil darilo.
Polna dvorana celjskega Narodnega doma
 21. 10. 2025 | 10:19
3:09
A+A-

Moško pevsko društvo Pod gradom iz Zagrada je v celjskem Narodnem domu priredilo koncert ob 75-letnici glasbenega ustvarjanja Vikija Ašiča st., izjemnega harmonikarja, ki je v glasbeno zakladnico prispeval več kot 50 avtorskih viž in na narodnozabavni sceni pustil sled tako sam, s svojo harmoniko, kot tudi s svojim ansamblom.

Viki Ašič je dokazal, da se še vedno odlično počuti, kadar lahko raztegne svoj meh, ob tem pa se mu usta razlezejo v širok nasmeh.

Pevci pevskega društva Pod gradom vsako leto priredijo koncert in ga posvetijo določeni tematiki ali glasbeni legendi, ki je pustila ali še vedno pušča sled. Lani so se spomnili pokojnega Tineta Lesjaka, letos so se odločili, da ga posvetijo svojemu sokrajanu Vikiju Ašiču st., ki praznuje 75 let glasbenega ustvarjanja. Jubilanta, ki je začel igrati harmoniko pri rosnih sedmih letih, so vključili v zgodbo in ga presenetili z izborom melodij iz njegovega celotnega ustvarjalnega obdobja ter z izbranimi gosti. Z Vikijem Ašičem so bili na odru pevka Majda Petan in pevec Andrej Bremec, s katerim sta sodelovala zadnjih dvajset let, pa Kvartet Grmada in Otroški pevski zbor OŠ Frana Kranjca iz Polul. Ašiča, ki je bil na odru ves čas s harmoniko, so spremljali tudi člani nekdanjega tria Vitezi Celjski, v katerem so igrali njegov sin Viki Ašič ml., kitarist Aleksander Knez in basist Peter Mastnjak. Viki Ašič st. je še enkrat dokazal, da je virtuoz na diatonični harmoniki. S svojo glasbo je zaznamoval več generacij poslušalcev tako doma kot po svetu.

7 let je imel, ko je začel igrati harmoniko.

Sodeloval je tudi z drugimi legendami, osem let s pevcem Rudijem Šantlom, še preden se je ta pridružil zasedbi Štajerskih 7, pa z Alfijem Nipičem in Otom Pestnerjem, leta 1978 je igral takratnemu predsedniku nekdanje Jugoslavije Josipu Brozu - Titu in bil z ansamblom, prvim kvintetom z diatonično harmoniko, ki ga je ustanovil leta 1969 in preigral tudi številne Avsenikove melodije, na številnih turnejah po svetu, v Ameriki in Kanadi. Na festivalih narodnozabavne glasbe je z ansamblom redno osvajal najvišje nagrade, največ jih je prinesel s ptujskega festivala. Viki, tudi častni meščan Celja, je leta 2000 prejel naziv častni godec Slovenije, tri leta pozneje pa še srebrni grb Mestne občine Celje za življenjsko delo na področju narodnozabavne glasbe.

Pevci Moškega pevskega društva Pod gradom in otroškega pevskega zbora OŠ Polule z jubilantom Vikijem Ašičem ter triom Vitezov Celjskih FOTOGRAFIJE: Gregor Katič
Pevci Moškega pevskega društva Pod gradom in otroškega pevskega zbora OŠ Polule z jubilantom Vikijem Ašičem ter triom Vitezov Celjskih FOTOGRAFIJE: Gregor Katič
Celjski župan Matija Kovač je častnemu meščanu in godcu Vikiju Ašiču izročil darilo.
Celjski župan Matija Kovač je častnemu meščanu in godcu Vikiju Ašiču izročil darilo.
Polna dvorana celjskega Narodnega doma
Polna dvorana celjskega Narodnega doma

Poleg celjskega župana Matije Kovača, ki mu je izročil sliko, so bili v Narodnem domu prisotni predstavniki pobratenega nemškega mesta Singen, prejšnji dolgoletni župan Bojan Šrot in številni drugi Vikijevi glasbeni prijatelji. Viki Ašič je dokazal, da se še vedno odlično počuti, kadar lahko raztegne svoj meh, ob tem pa se mu usta samodejno razlezejo v širok nasmeh.

