OČE VOŠČIL ZA NOVO LETO

Vlado Kreslin ganil z objavo o očetu: »Moj oče letos ni nastopil na koncertih v Cankarju, je pa ...« (VIDEO)

Oče Milan Kreslin je zaigral na kitaro in zapel, ob koncu videa pa je vsem zaželel srečno in zadovoljno novo leto.
Vlado Kreslin FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
M. J.
 4. 1. 2026 | 21:27
1:55
Slovenski glasbenik Vlado Kreslin je na družbenem omrežju Facebook objavil lep video, v katerem njegov oče Milan zaigra na kitaro in zapoje, ob koncu videa pa vsem zaželi srečno in zadovoljno novo leto. Milan je sicer izkušen glasbenik. Leta 2018 je izdal album z naslovom Milan Kreslin, na katerem je sedem skladb, je pa tudi član glasbene zasedbe Beltinška banda. Milana letos žal nismo mogli videti nastopati na koncertih, ki jih je imel njegov sin med 17. in 19. decembrom v Cankarjevem domu, a kot lahko vidimo, je glasbeno še naprej aktiven.

»Moj oče letos ni nastopil na koncertih v Cankarju, je pa pozdravil publiko na velikem platnu Gallusove dvorane,« je k videu, ki ga je objavil, zapisal Vlado. Odzivi sledilcev na video so odlični, saj ga je v dobrih štirih urah všečkalo več kot 1.500 ljudi. Če bi bil Milan prisoten na letošnjih sinovih koncertih v Cankarjevem domu kot nastopajoči, bi jim to zagotovo dalo zelo veliko čustveno težo. 

Prosil za pomoč

O Vladu Kreslinu smo nedavno že pisali. Odlični glasbenik je javno prosil sledilce za pomoč, saj je iskal posnetek prve pesmi, ki sta jo na nedavnem koncertu z glasbenico Senidah odpela na odru. Gre za skladbo Povej mi. »Če ima kdo posnetek prvega komada, ki sva ga odpela s Senidah – Povej mi –, zelo bom hvaležen, če mi ga pošlje prek WeTransferja na: zalozba@kreslin.com,« je zapisal glasbenik, ki je med svojo kariero izdal velike hite, kot so Z Goričkega v Piran, Če bi midva se kdaj srečala, Od višine se zvrti, Ena pesem in še bi lahko naštevali. 

Več iz teme

Milan KreslinVlado KreslinglasbaCankarjev dom
