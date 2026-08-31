Vnuka glasbenih legend sta združila moči

Blaž Avsenik je vnuk legendarnega Slavka Avsenika, Nika Svetlin pa prihaja iz rodu harmonikarja Franca Flereta. Njuna zgodba pa se ni začela v studiu ali na velikem odru, temveč povsem spontano na poroki skupnega prijatelja. »Z Blažem sva se prvič srečala pred približno štirimi leti na poroki, on je bil tam kot svat, jaz pa kot pevka takratnega banda,« se spominja Nika. Kasneje sta se zaradi skupnega prijatelja začela več družiti, skupaj so hodili tudi na morje. Nika je tako od blizu spremljala Blaževo glasbeno pot, dokler ju isti prijatelj ni povezal še ustvarjalno. »Na poroki prijatelja, kjer je Nika pela, je bilo hitro jasno, da morava sodelovati,« pravi Blaž. Še polna vtisov pa sta bila po nedavnem koncertu na Festivalu Avsenikove glasbe v Begunjah, kjer sta zablestela na odru in nastopila s tremi čudovitimi Avsenikovimi melodijami. »Z velikim spoštovanjem do tradicije Avsenik sva se v lastni izvedbi poklonila glasbi Slavka in Vilka Avsenika. Kljub veliko živčnosti, ki izvira iz čistega spoštovanja do glasbenega izročila, sva, sodeč po odzivu publike, zadostila ravni Avsenikove glasbe,« je povedal Blaž.

Na Festivalu Avsenikove glasbe v Begunjah sta skupaj izvedla tri Avsenikove melodije. FOTO: JAKOB KRT

Pri obeh glasbenikih se ob novih projektih neizogibno pojavi tudi vprašanje slavne družinske zapuščine. »Šele ko nas je dedek Franc zapustil, sem se začela zares zavedati, kako velik pečat je pustil v slovenski glasbi,« pravi Nika. Danes jo gane, ko ji ljudje pripovedujejo anekdote o njem in povedo, koliko jim še vedno pomenijo njegove pesmi. Pred nastopi se nanj pogosto spomni in poišče tudi nekaj notranje opore. »Včasih si v mislih rečem: 'Dedi, bodi z mano,'« razkriva. Blaž medtem priznava, da slavni dedek s seboj ne prinaša le ponosa, temveč tudi tiho senco primerjav. »Biti vnuk slavnega dedka predstavlja veliko čast, prav tako pa tudi zakladnico znanja in velik glasbeni zgled, vedno pa nad menoj bedi tiho breme primerjanja ter skrbi: 'Sem dovolj dober?'« pravi.

Biti vnuk slavnega dedka predstavlja veliko čast, prav tako pa tudi zakladnico znanja in velik glasbeni zgled, vedno pa nad menoj bedi tiho breme primerjanja ter skrbi: ‘Sem dovolj dober?’.

Oba priznavata, da slavna družinska imena prinašajo ponos pa tudi odgovornost. FOTO: JAKOB KRT

Oba poudarjata, da narodnozabavna glasba zanju ni zgolj družinska dediščina, temveč nekaj, kar ju spremlja že od otroštva. Nika se spominja, da je že kot majhna deklica skakala po postelji z daljincem namesto mikrofona in prirejala svoje koncerte. Blaž pa pravi, da je do narodnozabavne glasbe vedno čutil globoko spoštovanje. Prihodnost njunega sodelovanja bo očitno preplet starega in novega, pri vsem pa sodeluje tudi Nikin bratranec Jan Skubic, sin pokojnega Jožeta Skubica iz skupine Slapovi. Nika razkriva, da že imajo več idej, ena najbolj posebnih pa je povezana z njeno poroko. »Dobila sem namreč pesem, za katero si želim, da bi jo posneli in nekoč poslali med ljudi, za zdaj pa naj o njej ostane še malo skrivnosti,« pravi v smehu.