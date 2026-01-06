  • Delo d.o.o.
NOSTALGIČNO

Vrača se ena najbolj priljubljenih, legendarnih in gledanih filmskih zgodb bivše Jugoslavije

Žikova dinastija na velika platna prihaja s celovečernim filmom.
Ju. P.
 6. 1. 2026 | 07:42
3:38
A+A-

Po kar štiridesetih letih od prvega filma z naslovom Žikova dinastija se na velika platna vrača ena najbolj priljubljenih, legendarnih in gledanih filmskih zgodb nekdanje skupne države, ki se je spominjajo predvsem starejše generacije. Film Povratek Žikove dinastije v sodobni preobleki obuja nepozabne like, ki so zaznamovali otroštvo in mladost številnih generacij gledalcev po vsej regiji, ter znova dokazuje, zakaj gre za enega največjih fenomenov kinematografije nekdanje Jugoslavije, obljublja distributer Con Film. Po več razprodanih dvoranah na premiernih projekcijah si je to uspešno komedijo že v prvih desetih dneh predvajanja v kinematografih ogledalo več kot 100.000 gledalcev. Družinska komedija bo pri nas na ogled od 8. januarja.

Serija se je razvila v neprekosljivo družinsko komedijo, polno topline, humorja in pristnega balkanskega šarma.

»Občinstvo bo končno dobilo odgovore na vprašanja, ki že desetletja prebujajo čustva in nasmehe: kje sta danes Žika in Milan ter kako sta danes videti Boba in Frau Elza? Film razkriva, kako je videti vrnitev igralskih legend na prizorišče, ki je zaznamovalo življenja milijonov gledalcev po vsej regiji, ter združuje duh izvirnika s sodobnim filmskim izrazom. Po kar štirih letih priprav in enem letu snemanja se Žikova dinastija vrača na velika platna in prinaša obilico zabave, smeha in družinskih vrednot ter potrjuje, zakaj je ta serija postala del skupnega kulturnega spomina,« napoveduje distributer. Film je sicer režiral Milan Konjević, scenarij pa podpisuje Milena Marković, hči legendarnega Jovana Markovića, avtorja izvirne serije filmov. V osrednji vlogi se vrača izjemni Nikola Kojo, ponovno v vlogi šarmantnega in karizmatičnega Miše Pavlovića.

100.000 gledalcev ga je v Srbiji videlo v 10 dneh.

»V filmu k Miši v Srbijo pridejo sinovi, ki jih dolgo ni videl, saj živijo z materjo Natašo v Moskvi. Prihod mladeničev, ki nosijo imena svojih pradedov – Žike in Milana –, sproži vrsto nepričakovanih in duhovitih situacij ter pomeni začetek novega, norega leta, polnega dogodivščin, smeha in močnih družinskih sporočil,« še razkriva distributer in dodaja, da s tem priljubljena dinastija dobi nove naslednike. Občinstvo je navdušila tudi vrnitev Vesne Čipčić v vlogi nepozabne Frau Elze ter Vladimirja Petrovića v vlogi Bobe. Posebno pozornost vzbuja filmski debi manekenke in voditeljice Danijele Dimitrovske.

Eden najbolj prepoznavnih projektov

Filmska serija Lude godine, katere neločljivi del je Žikova dinastija, velja za enega najbolj prepoznavnih in gledanih projektov v zgodovini jugoslovanskega filma. Iz prvotno zamišljene družbene drame o mladih, ki iščejo svoje mesto v svetu, se je po zaslugi nepozabne igralske kemije Dragomirja Bojanića - Gidre in Marka Todorovića razvil v neprekosljivo družinsko komedijo, polno topline, humorja in pristnega balkanskega šarma. V desetih nadaljevanjih, nastalih med letoma 1977 in 1992, je serija prerasla v pravi filmski fenomen. »V času, ko občinstvo hrepeni po iskrenih čustvih, toplini in smehu, film deluje kot most med generacijami. Starejše generacije se bodo z nostalgijo vrnile k legendarnim likom in prizorom, mlajši pa bodo prvič odkrili brezčasni humor, človečnost in občutek skupnosti, ki so bili zaščitni znak filmske serije,« še izvemo.

