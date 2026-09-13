Po šestih letih premora se Adrijana vrača z zlomljenim srcem (VIDEO)

Po šestih letih glasbenega premora se Adrijana Jelen vrača z novo skladbo Kdo te čuva, ki govori o hrepenenju, spominih in obdobju po koncu odnosa, ko človek še ni povsem pripravljen spustiti preteklosti. »Ob pisanju tega komada sem potovala nazaj v čas, v tiste dneve, tedne, včasih mesece po prekinitvi zveze. Spraševala sem se, kje je ta moja oseba, ki ni več moja, kaj počne, s kom je in ali tudi ona razmišlja o meni,« pripoveduje pevka. Čeprav je izhodišče skladbe čustveno, si je v aranžmaju in produkciji zaželela več igrivosti in lahkotnosti.

Skladbo spremlja tudi videospot, ki ga je zasnovala sama. Posneli so ga v salonu rabljenega pohištva Knof v Krškem, kjer starinsko pohištvo simbolizira preteklost, sama pa se v zgodbo umešča s svojim »rabljenim srcem«. V spot je vključila tudi čajanko, ki spominja na Alico v čudežni deželi. Adrijana je nase opozorila že pred leti. Leta 2021 je zmagala na festivalu Glas mladih, njen nastop pa je takrat navdušil tudi Bojana Cvjetićanina, ki jo je označil za eno svojih najljubših slovenskih pevk. Leta 2023 je na Svetovnem tamburaškem festivalu v Novem Sadu prejela nagrado za najboljšega vokalnega solista, sodelovala pa je tudi s skupino Kontradikshn in nastopila v Izštekanih na Valu 202. Glasbo in besedilo za novo skladbo je napisala sama, za produkcijo in aranžma pa je poskrbel Julijan Andrejaš.