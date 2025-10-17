Vražja Eva ima novo, je čustvena in zelo osebna (VIDEO)

Eva Kovačič je pevka, širši javnosti znana kot članica narodnozabavnega ansambla Vražji muzikanti. A preizkuša se tudi kot solistka; posnela je že dve pesmi, in sicer Tiha voda in Papir, tokrat pa predstavlja že tretjo z naslovom Hvala ti. Gre za čustveno skladbo z močnim osebnim sporočilom, ki razkriva njeno najbolj iskreno ustvarjalno plat. Besedilo je napisala Dragica Šteh, glasbo pa sta pevka in producent Roman Sarjaš napisala skupaj. »Pesem Hvala ti je poklon mojemu očetu, ki se je pred kratkim soočil z zahtevno življenjsko preizkušnjo, hkrati pa jo posvečam vsem, ki nas v težkih trenutkih podpirajo in bodrijo,« pravi Eva, ki je zanjo posnela tudi videospot. Ta je zelo oseben in čustven, ustvarila sta ga Blaž Vidovič in Simon Zimič, v njem se prepletajo fotografije iz Evinega otroštva. »To so najlepši trenutki z mojo družino in očetom, ki me spremljajo od prvih korakov,« pove Eva. Del videospota so posneli v gozdu na Rogli, kjer je narava ustvarila popolno kuliso za zgodbo o hvaležnosti in povezanosti. »Snemanje je bilo sproščeno in polno smeha. Hodila sem po mehkem mahu in večkrat skoraj padla, ker zaradi neravnega terena nisem imela pravega občutka, kam stopam,« razkriva Eva, ki sicer ostaja pevka Vražjih muzikantov.