Vrnitev legendarne slovenske glasbene skupine: Boljši sem kot prej

Primorska skupina Prizma predstavlja novi singel Boljši sem kot prej, ki napoveduje prihajajoči studijski album. Skladba je že na voljo na radijskih postajah in spletnih platformah ter prinaša prepoznaven zvok skupine, ki združuje pop rock izraz z značilnim troglasjem. Glasbo je napisal Franci Čelhar, besedilo pa Drago Mislej - Mef. Poseben pečat skladbi daje kitara, ki ima vodilno vlogo, zanjo pa je poskrbel priznani obalni kitarist Zdenko Cotič, dolgoletni sodelavec skupine, ki je s Prizmo sodeloval že v začetkih njihove kariere.

Nova skladba prihaja v obdobju ponovnega ustvarjalnega zagona skupine. Leta 2024 se je Prizma ob pripravah na koncert ob 50-letnici prvega nastopa v Divači odločila za pomembno spremembo – iz akustične tričlanske zasedbe so prešli v petčlansko električno postavo. Ta prehod je prinesel bogatejši zvok in večjo koncertno energijo, hkrati pa odprl prostor za novo ustvarjalnost. V marcu 2024 so tako začeli intenzivne vaje v razširjeni zasedbi, kar je hitro obrodilo prve rezultate tudi v studiu.

Po dolgih štirih desetletjih je skupina aprila 2024 izdala balado Nič mi ni, kmalu zatem pa še skladbo Vse to je res, s katero so nastopili na festivalu MMS 2024. Obe skladbi sta naleteli na zelo pozitiven odziv poslušalcev in kritikov, kar je članom dalo dodatno spodbudo za nadaljnje delo v studiu in potrditev, da ima njihov zvok še vedno močno mesto na domači glasbeni sceni.

Jubilejni koncert v Divači je bil izjemno uspešen, dodatno prepoznavnost pa mu je zagotovil neposredni prenos na Radiu Koper. Leto kasneje, 26. maja 2025, je pri založbi Dallas Records izšel dvojni vinilni album Dan mladosti, ki prinaša 22 skladb s koncerta. Z izjemo ene nove skladbe album zajema izbor starejših uspešnic iz obdobja med letoma 1977 in 1984. Album se odlično prodaja, saj je že več kot 80 odstotkov prve naklade pošlo, kar potrjuje zvestobo njihove publike.

Do danes so poleg že izdanih skladb ustvarili še deset novih, ki bodo na prihajajočem vinilnem albumu, ki je napovedan za jesen. Avtorja glasbe in aranžmajev ostajata Franci Čelhar in Matjaž Švagelj, ki prispevata tudi spremljevalne vokale, besedila pa večinoma podpisuje Drago Mislej - Mef. Glavni vokal ostaja prepoznavni glas Ladija Mljača. Singel Boljši sem kot prej ne predstavlja le nove skladbe, temveč tudi nadaljevanje zgodbe glasbene skupine, ki po desetletjih dokazuje, da ostaja ustvarjalna, aktivna in zvesta svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu.