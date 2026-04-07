Vroča Natalija in Domen oživila legendarno italijansko uspešnico (VIDEO)

Na slovenski glasbeni sceni je zaživelo novo sodelovanje dveh prepoznavnih imen, Domna Kumra in Natalije Verboten, ki sta združili moči ter svetovno znani italijanski uspešnici Mamma Maria vdihnili sodobno preobleko. Priljubljena štajerska glasbenika sta se lotila priredbe legendarne skladbe skupine Ricchi e Poveri iz leta 1982 ter ji dodala svežo energijo, namenjeno tako dolgoletnim poslušalcem kot novi generaciji.

Gre za projekt, ki presega zgolj priredbo znane pesmi, saj je po besedah ustvarjalcev poklon brezčasni glasbi in hkrati darilo občinstvu, ki ju spremlja že vrsto let. »Z Domnom Kumrom se poznava že dolgo, njegov način dela mi je zelo blizu. Ko mi je predstavil novo glasbeno preobleko za Mammo Mario, sem bila navdušena. Pesem je pozitivna, nalezljiva in komaj čakam, da jo zapojeva tudi v živo,« je ob predstavitvi projekta povedala Natalija Verboten.

Podobno razmišlja Domen Kumer, ki poudarja, da ima skladba posebno mesto v njegovem glasbenem okusu. »Italijanski melos mi je bil vedno blizu, Mamma Maria pa je ena tistih pesmi, ki takoj narišejo nasmeh na obraz. To je bila idealna priložnost za ponovno sodelovanje,« je dejal in dodal, da nova različica prinaša sodoben zvok, ne da bi pri tem izgubila prepoznavno lahkotnost izvirnika. Za slovensko besedilo je poskrbela Mirna Reynolds, pri nastanku glasbene priredbe pa so sodelovali še Štefko Šarkezi, Benjamin Bencik in Nina Miglič. Projekt je nastal z dovoljenjem založbe Universal Music Publishing Ricordi Srl., kar dodatno potrjuje spoštljiv odnos do izvirne skladbe.

Stajling v rdečem usnju in leopardjem vzorcu odraža igriv značaj projekta.

Ob izidu pesmi sta glasbenika predstavila tudi videospot, ki je nastal pod režijsko taktirko Nika Kara iz produkcijske hiše Karo Media. Vizualna podoba sledi energiji skladbe in poudarja odlično uigranost ter kemijo med izvajalcema. Posebno pozornost pritegne tudi njuna stilska podoba, saj je Natalija Verboten oblekla rdeč usnjen kostum, Domen Kumer pa izbral suknjič z leopardjim vzorcem, kar dodatno poudarja igriv in samozavesten značaj projekta.

Oba glasbenika sodita med stalnice slovenske glasbene scene. Kumer je lani v razprodani mariborski dvorani Tabor proslavil 20-letnico kariere, medtem ko Verbotnova že več kot tri desetletja navdušuje občinstvo po vsej državi. Njuno novo sodelovanje tako združuje izkušnje, prepoznavnost in svež pristop, ki ima vse možnosti, da postane uspešnica tudi na radijskih valovih in plesiščih. Skladba Mamma Maria v novi preobleki tako potrjuje, da lahko preverjene glasbene uspešnice zaživijo na novo, če jih ustvarjalci obravnavajo z občutkom, spoštovanjem in dovolj drznosti.