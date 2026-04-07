SVEŽA VERZIJA

Vroča Natalija in Domen oživila legendarno italijansko uspešnico (VIDEO)

Nova različica ohranja prepoznavno lahkotnost izvirnika, a prinaša sodoben glasbeni pristop.
Natalija Verboten in Domen Kumer sta se poklonila brezčasni uspešnici. FOTOGRAFIJI: TIBOR GOLOB
Mojca Marot
 7. 4. 2026 | 09:25
2:52
Na slovenski glasbeni sceni je zaživelo novo sodelovanje dveh prepoznavnih imen, Domna Kumra in Natalije Verboten, ki sta združili moči ter svetovno znani italijanski uspešnici Mamma Maria vdihnili sodobno preobleko. Priljubljena štajerska glasbenika sta se lotila priredbe legendarne skladbe skupine Ricchi e Poveri iz leta 1982 ter ji dodala svežo energijo, namenjeno tako dolgoletnim poslušalcem kot novi generaciji.

Gre za projekt, ki presega zgolj priredbo znane pesmi, saj je po besedah ustvarjalcev poklon brezčasni glasbi in hkrati darilo občinstvu, ki ju spremlja že vrsto let. »Z Domnom Kumrom se poznava že dolgo, njegov način dela mi je zelo blizu. Ko mi je predstavil novo glasbeno preobleko za Mammo Mario, sem bila navdušena. Pesem je pozitivna, nalezljiva in komaj čakam, da jo zapojeva tudi v živo,« je ob predstavitvi projekta povedala Natalija Verboten.

Podobno razmišlja Domen Kumer, ki poudarja, da ima skladba posebno mesto v njegovem glasbenem okusu. »Italijanski melos mi je bil vedno blizu, Mamma Maria pa je ena tistih pesmi, ki takoj narišejo nasmeh na obraz. To je bila idealna priložnost za ponovno sodelovanje,« je dejal in dodal, da nova različica prinaša sodoben zvok, ne da bi pri tem izgubila prepoznavno lahkotnost izvirnika. Za slovensko besedilo je poskrbela Mirna Reynolds, pri nastanku glasbene priredbe pa so sodelovali še Štefko Šarkezi, Benjamin Bencik in Nina Miglič. Projekt je nastal z dovoljenjem založbe Universal Music Publishing Ricordi Srl., kar dodatno potrjuje spoštljiv odnos do izvirne skladbe.

Stajling v rdečem usnju in leopardjem vzorcu odraža igriv značaj projekta.
Ob izidu pesmi sta glasbenika predstavila tudi videospot, ki je nastal pod režijsko taktirko Nika Kara iz produkcijske hiše Karo Media. Vizualna podoba sledi energiji skladbe in poudarja odlično uigranost ter kemijo med izvajalcema. Posebno pozornost pritegne tudi njuna stilska podoba, saj je Natalija Verboten oblekla rdeč usnjen kostum, Domen Kumer pa izbral suknjič z leopardjim vzorcem, kar dodatno poudarja igriv in samozavesten značaj projekta.

Oba glasbenika sodita med stalnice slovenske glasbene scene. Kumer je lani v razprodani mariborski dvorani Tabor proslavil 20-letnico kariere, medtem ko Verbotnova že več kot tri desetletja navdušuje občinstvo po vsej državi. Njuno novo sodelovanje tako združuje izkušnje, prepoznavnost in svež pristop, ki ima vse možnosti, da postane uspešnica tudi na radijskih valovih in plesiščih. Skladba Mamma Maria v novi preobleki tako potrjuje, da lahko preverjene glasbene uspešnice zaživijo na novo, če jih ustvarjalci obravnavajo z občutkom, spoštovanjem in dovolj drznosti. 

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
