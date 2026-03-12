Vsa dvorana je utihnila: tako se je poklonila prezgodaj umrlemu Halidu Bešliću (VIDEO)

Ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Nina Badrić, je ob dnevu žena sarajevskemu občinstvu pripravila nepozaben večer. V nabito polnem Bosanskem kulturnem centru je občinstvo uživalo na čustvenem koncertu, prežetem z njenimi največjimi uspešnicami, pristnimi čustvi in posebnim glasbenim presenečenjem.

Poseben trenutek večera se je namreč zgodil, ko je Nina izvedla brezčasno balado »U meni jesen je« legendarnega Halida Bešlića in tako počastila enega najbolj priljubljenih pevcev v regiji.

Že ob prvih taktih pesmi je v dvorani zavladala popolna tišina, nato pa je občinstvo spontano začelo peti skupaj z njo.

Nina na svojih koncertih pogosto izvaja to Halidovo uspešnico, a sarajevsko občinstvo jo je sprejelo s posebnim navdušenjem, saj je Halid Bešlić pred nekaj meseci umrl.