Slovenske režiserke osvajajo filmski svet

Slovenske režiserke v zadnjem desetletju vse izraziteje zaznamujejo domačo filmsko krajino, njihovi filmi pa dosegajo pomembna priznanja na nacionalnih in mednarodnih festivalih, so pred današnjim začetkom 29. Festivala slovenskega filma (FSF) Portorož, o katerem smo poročali, sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). To potrjujejo številke SFC, saj je bilo v obdobju 2021–2025 v režiji žensk 33 odstotkov podprtih celovečernih filmov oziroma 18 od skupno 54, medtem ko je bil ta delež v obdobju 2011–2020 16-odstoten. Še izrazitejša je zastopanost režiserk med podprtimi celovečernimi prvenci, saj so v letih 2021–2025 režirale sedem od dvanajstih projektov.

Filmski prostor se spreminja

»Ko smo začeli sistematično spremljati zastopanost žensk v slovenskem filmu, so podatki pokazali veliko zgodovinsko neravnovesje. Danes lahko vidimo, da se prostor spreminja. Več je projektov režiserk, več jih pride do realizacije, njihovi filmi pa dosegajo občinstvo, festivale in nagrade doma ter v tujini. Zame je najpomembnejše, da ta premik ni več vezan le na posamezna imena, ampak da pred nami nastaja širok in raznolik prostor ustvarjalk različnih generacij in filmskih izrazov,« poudarja Nataša Bučar, direktorica SFC.

Med pomembnimi uspehi novejšega obdobja je prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica. FOTO: Spok Films

Hanna Slak je denimo za film Rudar leta 2017 prejela vesno za najboljšo režijo, leta 2024 pa je enako priznanje prejela za film Niti besede. Urša Menart je s prvencem Ne bom več luzerka leta 2018 osvojila vesni za najboljši celovečerni film in scenarij, Sonja Prosenc pa je z Odrešitvijo za začetnike leta 2024 dosegla uspeh na festivalu Tribeca in prejela nagrado CICAE v Sarajevu. Film je na Festivalu slovenskega filma prejel tudi vesni za najboljši celovečerni film in scenarij. Med pomembnimi uspehi novejšega obdobja je prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica, ki je leta 2025 na Berlinalu prejel nagrado FIPRESCI, na Festivalu slovenskega filma pa vesno za najboljši celovečerni film. Istega leta je Petra Seliškar za dokumentarni film Gora se ne bo premaknila prejela vesno za najboljšo režijo, film pa se je uvrstil tudi na več mednarodnih festivalov.

Film Moja Vesna režiserke Sare Kern je leta 2022 doživel svetovno premiero v programu Generation Kplus na Berlinalu, režiserka pa je zanj prejela vesno za najboljšo režijo. Film Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc je prejel posebno omembo žirije v Karlovih Varih, medtem ko je Fantasy režiserke Kukle (Katarine Rešek) leta 2025 sodeloval na festivalih v Locarnu in Sarajevu.

Med celovečernimi filmi režiserk v tekmovalnem programu FSF je tudi Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo Ester Ivakič. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc

Pomemben del domače produkcije predstavljajo tudi dokumentarni filmi. Petra Seliškar je za Telo leta 2023 prejela vesno za najboljši dokumentarni film, delo pa je bilo predstavljeno na festivalih Sarajevo Film Festival, MakeDox in FIPADOC. Dokumentarec Odpuščanje Marije Zidar je vesno prejel leta 2021, Duhovnica Maje Prettner pa je leta 2023 osvojila nagrado FIPRESCI, vesno občinstva za najboljši celovečerni film in vesno za montažo.

Uspehi režiserk niso omejeni na celovečerno produkcijo. Slovenski kratki in animirani filmi redno prejemajo domača priznanja ter sodelujejo na pomembnih mednarodnih festivalih, še pojasnjujejo na SFC. Leto 2026 prinaša nove projekte režiserk in nadaljevanje njihove prisotnosti v slovenski filmski produkciji. V pripravi je trenutno sedem celovečernih igranih filmov, ki jih režirajo ženske. Na 29. Festivalu slovenskega filma Portorož, ki bo potekal od danes do 18. oktobra, bodo prikazali tudi več celovečernih filmov slovenskih režiserk.