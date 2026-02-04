  • Delo d.o.o.
GLEDALCI GA HVALIJO

Vsem kritikam navkljub Melania presegla uvodna pričakovanja

Dokumentarni film o prvi dami ZDA v ameriških kinematografih nad pričakovanji.
Na otvoritveni konec tedna je film v 1800 ameriških kinodvoranah iztržil sedem milijonov dolarjev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Na otvoritveni konec tedna je film v 1800 ameriških kinodvoranah iztržil sedem milijonov dolarjev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
STA, I. R.
 4. 2. 2026 | 06:17
Dokumentarni film o pripravah prve dame ZDA na drugo predsedniško inavguracijo Donalda Trumpa z naslovom Melania je na otvoritveni projekciji konec tedna v 1800 ameriških kinodvoranah iztržil sedem milijonov dolarjev, poročajo ameriški mediji in dodajajo, da je to več od pričakovanj in dober rezultat za dokumentarni film. Po napovedih Nacionalnega združenja lastnikov kinodvoran Box Office Pro je film, ki je stal 75 milijonov dolarjev, presegel uvodna pričakovanja o zaslužku od dva do pet milijonov dolarjev. Sedem milijonov dolarjev je najboljši otvoritveni rezultat za dokumentarni film v zadnjem desetletju. Dokumentarni film After Death je leta 2023 zaslužil pet milijonov. Čeprav so film kritiki raztrgali in mu na spletni strani Rotten Tomatoes v nedeljo dodelili nizko oceno 11 odstotkov, pa ga gledalci hvalijo in na podlagi anket po projekcijah mu je CinemaScore dodelil najvišjo oceno A.

Film je presegel pričakovanja na podeželju, v manjših konservativnih krajih in mestih, v večjih mestih pa zanimanje ni bilo veliko.

Film je, kot smo pisali, doživel premiero v četrtek v Kennedyjevem centru v Washingtonu, ki po novem nosi ime Trump-Kennedy center. Na premieri sta bila tudi predsednik in prva dama, večina članov Trumpove vlade in republikanskih kongresnikov, s katerimi se je kot edini povabljen tuji veleposlanik srečeval in fotografiral Iztok Mirošič. Kljub nepričakovano visoki gledanosti v kinematografih ima film še dolgo pot, da povrne vloženi denar Amazona, kar je 35 milijonov za trženje in 40 milijonov za pravice, pri čemer naj bi 28 milijonov šlo prvi dami ZDA Melanii Trump. Po podatkih Hollywood Reporterja je film velika uspešnica predvsem med konservativnimi ženskami na jugu ZDA, starejše od 55 let so kupile 72 odstotkov vstopnic. Od celotne prodaje pa so 78 odstotkov vstopnic kupile osebe, starejše od 55 let. Film je presegel pričakovanja na podeželju, v manjših konservativnih krajih in mestih, v večjih mestih pa zanimanje ni bilo veliko.

Režiserja Bretta Ratnerja je več znanih igralk obtožilo nadlegovanja in nasilja. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Režiserja Bretta Ratnerja je več znanih igralk obtožilo nadlegovanja in nasilja. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Pričakovanja so bila nizka, vendar je Box Office Pro poročal, da lahko skupinske rezervacije poskrbijo za boljšo prodajo. Film Melania je režiral Brett Ratner, ki je prej režiral tudi Možje X: Zadnji spopad in tri filme Ful gas. Na pobudo predsednika Trumpa nastaja četrti del Ful gasa, ki ga bo prav tako režiral Ratner. V času okrepitve gibanja Jaz tudi je več znanih igralk obtožilo Ratnerja nadlegovanja in nasilja, vendar je vse zanikal. Od leta 2014, ko je režiral film Hercules, ga pri velikem projektu ni bilo. Hkrati s premiero Melanie so bile ponovno objavljene fotografije Ratnerja ob pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Med drugim fotografije Ratnerja in Epsteinovega sodelavca Jean-Luca Brunela, kako objemata ženske.

