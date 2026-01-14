Vstopnice za Evrosong gredo za med, cene pa v nebo

Maja bodo na svoj račun ponovno prišli ljubitelji spektakla, ki se imenuje tekmovanje za pesem Evrovizije. Ta bo letos tik pred našimi vrati, in čeprav med nastopajočimi slovenskega predstavnika tokrat ne bo, je zanimanje za ogled prav vseh faz tekmovanja enormno. Cene vstopnic so se sprva gibale med skromnih 15 pa tja do 350 evrov, a oboževalci so jih razgrabili. To velja tako za vstopnice, ki omogočajo ogled generalk in predtekmovanj kot tudi za vstopnice za finalni nastop, ki bo v dvorani Wiener Stadthalle v soboto, 16. maja. Kot so sporočili organizatorji, je bila prva serija vstopnic razprodana le nekaj trenutkov po tem, ko so v torek začeli spletno prodajo, vstopnic za finalni večer je tako zmanjkalo v 14 minutah, so navedli na spletni strani Evropske radiodifuzne zveze. Obljubljajo sicer, da bodo za tiste, ki so bili prepozni, ponudili še kakšno, koliko vstopnic naj bi bilo na voljo v drugem krogu, pa za zdaj ni znano.

So pa povpraševanje izkoristili preprodajalci s hitrimi prsti, ki so v torek prišli do svoje vstopnice, pa so se odločili, da jo bodo raje prodali, kot odpotovali na Dunaj. Ker gredo hitreje kot tope žemljice, pa je treba zdaj zanje odšteti precej več, kljub temu jih je na voljo le še peščica. Na spletni strani viagogo je denimo za finalni večer na voljo le še pet odstotkov vstopnic, za najcenejšo bo treba odšteti 390 evrov, gre pa za stojišče z omejenim pogledom na oder, prostor je namreč vzporedno z njim, kar pomeni, da lahko gledalec izvajalca, v primeru, da je ta obrnjen proti večinski publiki, gleda zgolj v levi bok. Cene vstopnic tik pred odrom, v tako imenovanem zlatem krogu, se gibljejo med 718 do 753 evrov, tudi v tem primeru gre za stojišča, tisti, ki bi si želeli glasbeni šov ogledati sede, pa boste morali seči precej globlje v žep – vstopnice za nižjo tribuno so trenutno 2040 evrov, za višjo pa 1786.

Slovenija ne bo nastopila Pisali smo, da je Slovenija letos zavrnila udeležbo na Evrosongu zaradi Izraela, ki mu je Evropska radiodifuzna zveza dovolila nastop kljub dogajanju v Gazi in protestom mnogih drugih sodelujočih držav. »Že tretje leto zapored javnost zahteva, da rečemo ne sodelovanju katerekoli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati,« je v začetku decembra med drugim dejala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak in dodala, da Slovenija »v imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi«, ne bo sodelovala na Evroviziji, če bo tam Izrael.

Marsikatere od omenjenih opcij so tudi že skorajda razprodane in je na voljo zgolj ena vstopnica, zato ne računajte, da si boste spektakel lahko ogledali v družbi koga iz vašega kroga prijateljev. Vstopnice ponujajo tudi na spletni strani gigsberg, za finalni večer jih je na voljo še dobrih 400, za najcenejšo pa je tukaj treba ošteti 452 evrov. Gre za stojišče z omejenim pogledom, ki se nahaja vzporedno z odrom. Za stojišče tik pod odrom na omenjeni spletni strani ponujajo vstopnice po okroglih 1000 evrov.