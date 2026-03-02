Vzrock zaključujejo prvenec: osebna rock balada, rojena med vožnjo

Slovenska glasbena skupina Vzrock po decembrski izdaji svojega debitantskega albuma predstavlja še zadnji košček mozaika, ki zaokrožuje njihovo prvo večjo glasbeno zgodbo. Z novo skladbo Mali, ne kompliciraj fantje simbolično zaključujejo album Bad Boy, ki vsebuje enajst pesmi in predstavlja pomemben mejnik na njihovi ustvarjalni poti.

Posebnost skladbe je njena izrazito osebna nota. Gre namreč za prvo povsem avtorsko pesem skupine, pod katero se kot avtor glasbe in besedila podpisuje kitarist Gašper Možina. S tem Vzrock ne predstavljajo le nove skladbe, temveč tudi pomemben ustvarjalni korak naprej – prehod iz interpretacije v popolno avtorsko izražanje.

Refren je nastal med vožnjo

Pesem odpira univerzalno temo notranjih dilem in življenjskih odločitev. Govori o trenutkih negotovosti, ko posameznik ne ve, ali naj naredi korak naprej ali ostane na mestu. V ospredju je tudi ljubezen – tista, ki je včasih odločnejša od nas samih. Obenem skladba razkriva manj romantično plat glasbenega življenja: dolge večere s prijatelji, odsotnost od doma ter noči na odru, ki pogosto terjajo davek.

Kot razkriva Možina, ima pesem zelo konkretno ozadje. Nastala je v času njegovega absolventskega leta, ko je ob vračanju s pohoda v Kranjski Gori razmišljal o svojih študentskih letih in razmerju, v katerem se je znašel na razpotju med ljubeznijo in glasbenimi ambicijami. »Takrat nisem točno vedel, kaj želim in kako usklajevati glasbo in ljubezen,« se spominja. Prav ta notranja razklanost je postala izhodišče za nastanek skladbe, njen refren pa je, kot pravi, nastal spontano kar med vožnjo.

Kasneje se je pesem razvijala postopoma. Ob klavirju je dobivala svojo končno podobo, pri oblikovanju zgodbe pa je sodeloval tudi glasbeni prijatelj skupine Alen Klepčar, ki je prispeval dodatno perspektivo in pomagal, da je sporočilo postalo širše in bližje poslušalcem.

Rock'n'roll življenje

Tudi vizualna podoba skladbe sledi sodobnim trendom domače glasbene scene. Videospot so posneli v enem izmed trenutno najbolj obiskanih narodnozabavnih klubov v Ljubljani, kar pesmi dodaja urbano energijo in jo umešča v prostor, kjer se stikata zabava in vsakdan glasbenega življenja. Ob izidu so člani skupine poudarili, da skladba iskreno odraža izzive rock'n'roll načina življenja. Dolgi večeri, odsotnost in neizogibni čustveni pretresi so del poti, ki jo prinaša glasba. A kot pravijo sami, srce se kljub vsemu vedno znova pobere in znova zaljubi.

Z izidom skladbe Mali, ne kompliciraj je album Bad Boy dobil svoj zaključek. Pred člani skupine je poletna koncertna sezona z nastopi po vsej Sloveniji, hkrati pa napovedujejo vrnitev v studio. Druga polovica leta bo prinesla novo glasbo in nadaljevanje zgodbe, ki se je začela s tem prvencem.