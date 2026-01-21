  • Delo d.o.o.
PUSTOLOVSKI DUH

Will Smith preizkuša meje zmogljivosti: z Bel Aira v ledene obroče

Ameriški zvezdnik se je odločil za skrajnostni izziv.
V epizodah so sodelovali tudi domačini. FOTO: Ng/freddie Claire

V epizodah so sodelovali tudi domačini. FOTO: Ng/freddie Claire

Zadnji nasmeh pred minus 73 stopinjami FOTO: Ng/freddie Claire

Zadnji nasmeh pred minus 73 stopinjami FOTO: Ng/freddie Claire

V svetle višave in temne globine FOTO: Ng/freddie Claire

V svetle višave in temne globine FOTO: Ng/freddie Claire

V epizodah so sodelovali tudi domačini. FOTO: Ng/freddie Claire
Zadnji nasmeh pred minus 73 stopinjami FOTO: Ng/freddie Claire
V svetle višave in temne globine FOTO: Ng/freddie Claire
Roman Turnšek
 21. 1. 2026 | 11:06
A+A-

Na National Geographicu, ki ga vidijo tudi slovenski gledalci, se je ta teden začela sedemdelna dokumentarna serija o enem izmed skrajnostnih izzivov. Od pola do pola z Willom Smithom prikazuje potovanje skozi najbolj skrajna okolja na Zemlji. Od južnega do severnega tečaja se bo filmski zvezdnik Will Smith pridružil sedmim izjemnim odpravam, da bi odkril skrivnosti najbolj skrajnih okolij, pri tem pa preizkušal tudi meje svoje duševne in telesne vzdržljivosti.

Smuča do južnega tečaja, ujame ogromno anakondo, »molze« strupeno tarantelo, osvoji gore in se potopi pod led severnega tečaja.

Igralec, ki se ga spomnimo po filmih Možje v črnem ter TV-seriji Princ z Bel Aira, se iz večno vroče Kalifornije podaja v povsem druge svetove. Serija ga po petih letih ustvarjanja spremlja po vseh sedmih celinah; navdihnjen s svojim pokojnim mentorjem, da raziskuje velika življenjska vprašanja, se Will podaja v neverjetne izzive za 100 dni, smuča do južnega tečaja, ujame ogromno anakondo, »molze« strupeno tarantelo, osvoji gore in se potopi pod led severnega tečaja.

Strah in navdušenje

Z epsko filmsko razsežnostjo, edinstvenim dostopom in pristnostjo, ki jo lahko ponudi le National Geographic, ta enkratna pustolovščina združuje vrhunsko znanost, zgodbe o okolju in pogumno raziskovanje, kot jo reklamirajo ustvarjalci. Pod vodstvom strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev Will sodeluje pri svetovnih odkritjih ter gradi globoke človeške povezave – od skupnosti Waorani v Amazoniji do ljudstva San v Kalahariju, katerih znanje in vzdržljivost nam ponujata dragocene lekcije o prihodnosti našega planeta. Pustolovščina združuje vzdržljivost, osupljiva odkritja in upanje. »To potovanje je bilo nekaj povsem drugačnega. Po pravici povedano, včasih sem se celo bal, da morda ne bom prišel domov! Gre za raziskovanje ne le skrajnosti našega planeta, temveč tudi nekaterih najbolj izjemnih ljudi, ki tam živijo. Od najhladnejšega ledu do najgloblje džungle, lepota našega sveta me je na vsakem koraku navdihovala z občudovanjem in upanjem,« pravi Smith.

»S serijo vabimo gledalce, da naš planet vidijo skozi Willove oči – z vsem navdušenjem, humorjem in človečnostjo, ki jih prinaša v vsako izkušnjo. Gre za razburljivo pustolovščino, ki odraža to, kar National Geographic dela najbolje: združuje osupljivo kinematografijo, močne zgodbe in globlje razumevanje delovanja našega sveta – in zakaj je to pomembno,« je povedal Tom McDonald, izvršni podpredsednik za vsebine pri National Geographicu.

Sever, jug, vzhod, zahod

In kam vse v neznano in absurdno se je podal hollywoodski zvezdnik? V epizodi Južni tečaj so ga pričakale temperature, ki padejo tudi do –73 stopinj. Smučal in hodil je po ogromnih ledenih poljih, ob soočenju z mogočnim ledenim klifom in ledenim vetrom se je s težavo povzpel na vrh šele s podporo enega najboljših polarnih atletov na svetu, Richarda Parksa. V eni najbolj izoliranih raziskovalnih postaj na planetu znanstveniki odvzemajo ledena jedra globoko pod površino in se neizmerno trudijo, da bi lahko nadaljevali svoja raziskovanja. V Amazoniji se je Smith, ki se sicer nadvse boji pajkov, podal globoko v ekvadorski gozd na odpravo v iskanju smrtonosnih bitij. V družbi profesorja Bryana Fryja in lokalne gornice Carle Perez se spustijo 60 metrov v mrežo jam, znano kot maternica Zemlje, kjer odkrijejo ogromno tarantelo. Z uporabo najsodobnejših tehnik izvlečejo njen strup, ki bi lahko imel ključno vlogo pri reševanju milijonov življenj.

S serijo vabimo gledalce, da naš planet vidijo skozi Willove oči.

V Amazoniji so posneli tudi epizodo Temne vode, ki bo na sporedu 25. januarja. Will, Bryan in Carla se pridružijo lokalnemu starešini skupnosti Waorani Pentiju Baihui v iskanju največjega kačjega prebivalca sveta: ogromne zelene anakonde. Previdno odstranijo le eno lusko s kože 5-metrske kače. Willov strah se spremeni v olajšanje, nato v veselje. Ena sama luska lahko razkrije stanje celotnega ekosistema, kar je ključno za prihodnost tako divjih živali kot skupnosti Waorani. Na Himalaji so se podali v kraljestvo Butan na globoko osebno potovanje v iskanju skrivnosti sreče. V družbi strokovnjaka za srečo, profesorja Dacherja Keltnerja, in lokalnega pisatelja Tsheringa Denkarja se podajo na pohod do ene najvišjih in najsrečnejših vasi v Himalaji, na nadmorski višini 4000 metrov. Tam se Will sooča z nekaterimi najzahtevnejšimi trenutki svojega izjemnega življenja.

Zadnji nasmeh pred minus 73 stopinjami FOTO: Ng/freddie Claire
Zadnji nasmeh pred minus 73 stopinjami FOTO: Ng/freddie Claire

V svetle višave in temne globine FOTO: Ng/freddie Claire
V svetle višave in temne globine FOTO: Ng/freddie Claire

