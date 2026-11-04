Woody Allen snema svoj 51. film, a nihče ne ve, kakšen bo naslov

Ameriški filmski ustvarjalec Woody Allen v Španiji snema svoj 51. film. Snemanje sta s tremi milijoni evrov podprli madridska mestna občina in regionalna vlada. Cilj filma je okrepiti mednarodni ugled prestolnice, ki se spopada s stanovanjsko krizo. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je projekt del prizadevanj, da se španska prestolnica uveljavi kot eno od vodilnih svetovnih središč filmske industrije ter vanjo privabi tuje produkcije, posledično pa se s tem ustvarijo nova delovna mesta ter okrepi tamkajšnja avdiovizualna industrija.

6 TEDNOV bo v Madridu preživel 90-letni režiser.

Devetdesetletni Allen bo na snemanju v Madridu, ki se je začelo v začetku oktobra, preživel šest tednov. Naslov filma je skrivnost, zagotovo pa bo vsebovalo ime mesta. Pri tem ne gre za režiserjevo muho, temveč pogodbeno obveznost. Madridska regionalna vlada, ki jo vodi konservativna Isabel Diaz Ayuso iz desne Ljudske stranke, in mestna občina, ki jo prav tako nadzira desnica, sta k produkciji prispevali po 1,5 milijona evrov, kar je četrtina 12-milijonskega proračuna. V zameno javno dostopna pogodba z regionalnimi oblastmi zahteva, da bo Madrid v filmu zlahka prepoznaven in da del filma jasno prikazuje njegove ulice, spomenike in vedute.

V španski prestolnici so lani posneli 71 celovečernih filmov, 52 televizijskih serij in več kot 410 reklam.

Allen, štirikratni dobitnik oskarja, naj bi stavil na arhitekturo Madrida in urbano okolje, ki se po njegovem mnenju ujema z vzdušjem zgodbe, ki jo želi prikazati. Snemanje na več kot 30 lokacijah se je začelo 5. oktobra, glavne vloge v komediji pa imajo Marton Csokas, Jemima Kirke, Jakob Oftebro, Peter Vives in Alexi Wasser. Sodeluje tudi približno 700 statistov. Po podatkih Madridskega filmskega urada so v španski prestolnici lani posneli 71 celovečernih filmov, 52 televizijskih serij in več kot 410 reklam.

Allen je v Španiji že posnel Ljubezen v Barceloni (Vicky Cristina Barcelona, 2008), v katerem so zaigrali Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson in Rebecca Hall. Film je bil posnet predvsem v Barceloni, pa tudi na drugih lokacijah v Kataloniji in Asturiji. Cruzova je za svojo vlogo prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. Med njegove evropske projekte sodi tudi film Rifkinov festival iz leta 2020, ki ga je snemal v španskem San Sebastianu.

Pogodba zahteva, da bo Madrid v filmu zlahka prepoznaven in da del filma jasno prikazuje njegove ulice, spomenike in vedute (na fotografiji muzej Prado). FOTO: Shutterstock

Cilj filma je okrepiti mednarodni ugled prestolnice, ki se spopada s stanovanjsko krizo. FOTO: Kacper Pempel/Reuters