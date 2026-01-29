Za dokumentarni film o Melanii prodali le eno vstopnico

Zanimanja za dokumentarni film o prvi dami ZDA v Veliki Britaniji ni, poroča britanski Guardian. Film Melania, ki ga čaka premiera v več kot sto kinodvoranah po vsej državi, je doživel debakel že na začetku. Izvršni direktor podjetja verige kinodvoran Vue je medijem zaupal, da je bila za prvo petkovo projekcijo ob treh v londonskem Islingtonu prodana ena sama vstopnica, za večerno projekcijo pa dve.

V kinodvorani Cineworld v Wandsworthu so prodali štiri vstopnice, v Broughtonu pa pet. Kot je povedal izvršni direktor Vue, je dobil številna elektronska sporočila, v katerih se ljudje sprašujejo, zakaj bo film v kinodvoranah Vue sploh predvajan. »Ne glede na osebna stališča – če film odobri BBFC, ga v 99 odstotkih primerov predvajamo,« je poudaril in dodal: »Ne smemo igrati vloge sodnika in porote.«

Reklamni pano za dokumentarni film Melania, ki pa za zdaj Britancev ni prepričal. FOTO: Thomas Coex/Afp

Kot navaja britanski časnik, številni menijo, da so distributerji filma kinom plačali fiksno nadomestilo za njegovo predvajanje. To naj bi pojasnilo, kako se je lahko dokumentarec z omejenim finančnim potencialom znašel ob boku filmom, ki si zelo prizadevajo, da bi v januarskem obdobju dobili termine, predvsem zaradi nagradnih ambicij.

35 milijonov za reklamo

Amazon MGM Studios je pravice za film kupil za približno 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 pa namenil globalni marketinški kampanji, ki je bila doslej skoraj izključno osredotočena na ZDA.

Kot je znano, film prikazuje zadnjih 20 dni pred vrnitvijo Donalda Trumpa na oblast januarja 2025. V soboto je bil predvajan v Beli hiši, uradna premiera pa bo v četrtek v washingtonskem Kennedyjevem centru. Film bo nato izšel v 27 državah. Ameriški mediji poročajo, da je bila Melania aktivno vključena v produkcijo, postprodukcijo, napovednik in celotno oglaševalsko kampanjo.