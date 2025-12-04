Za enkraten večer v Blunoutu bo poskrbel Klemen Slakonja

To soboto ob 21. uri se v domžalskem klubu Blunout obeta enkraten večer, na katerem bo Klemen Slakonja z bandom obiskovalce popeljal skozi svojo umetniško pot – od legendarnih imitacij in viralnih uspešnic prek Evrovizije do prvega avtorskega albuma Golden Hour. Organizatorji napovedujejo humor, glasbo in srčnost v intimnem ambientu. Slakonja je slovenski igralec, pevec, avtor besedil, komik, imitator in televizijski voditelj, rojen 3. junija 1985 v Brežicah. Po maturi na Gimnaziji Brežice je študiral dramsko igro in umetniško besedo na AGFRTV.

Diplomiral je z nalogo z naslovom Prebujenje leta 2010. Od leta 2010 do 2018 je bil član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana. Medijsko pot je začel kot voditelj na Radiu Energy ter povezovalec prireditev. Na eni od njih ga je opazil voditelj Edi Štraus in ga povabil k sodelovanju v oddaji Radio Ga Ga. Pozneje je sodeloval tudi v televizijskih oddajah Hri-bar in NLP. Znan je po parodičnih priredbah popularnih pesmi, ki jih je predstavljal najprej v svoji zabavnoglasbeni oddaji Zadetek v petek, pa na Je belli cesti, posebej JJ Style, parodiji uspešnice Gangnam Style na temo aktualnega političnega dogajanja v državi.