PRIHODNJI TEDEN

Za ljubitelje grozljivk: morilec Grabež se tokrat vrača iz groba (FOTO)

Na velika platna prihaja nadaljevanje grozljivke iz leta 2022 z naslovom Črni telefon 2.
Miguel Mora, Arianna Rivas, Madeleine McGraw in Mason Thames so se udeležili posebne projekcije v Los Angelesu. FOTO: Tiffany Rose Getty Images For Universal Pictures

Med snemanjem filma FOTO: Universal Pictures

Štirikratni nominiranec za oskarja Ethan Hawke nastopa v najbolj zlovešči vlogi svoje kariere. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Zlo prekaša smrt in telefon spet zvoni. FOTO: Universal Pictures
I. R.
 10. 10. 2025 | 16:05
Prihodnji teden se na velika platna v nadaljevanju grozljivke iz leta 2022 z naslovom Črni telefon 2 vrača morilec Grabež, upodablja ga Ethan Hawke. Znova bo preganjal in ogrožal fanta Finna in tokrat tudi njegovo sestro Gwen. In to iz groba.

Na režiserski stolček je spet sedel vizionarski scenarist in režiser Scott Derrickson, scenarij sta tudi tokrat napisala Derrickson in C. Robert Cargill, temelji pa na likih, ki jih je ustvaril Joe Hill. Film so producirali Jason Blum, Scott Derrickson in Robert Cargill.

V glavnih vlogah poleg Hawka igrajo Mason Thames, Madeleine McGraw, nominiranec za oskarja Demián Bichir (Nuna, Boljše življenje) kot nadzornik tabora, Miguel Mora (Črni telefon) kot brat ene od Grabeževih žrtev, Jeremy Davies, ki se vrača kot Finnov in Gwenin oče Terrence, in Arianna Rivas (Nevarni gradbinec). Nova igralca sta Maev Beaty (Beau is Afraid) in Graham Abbey (Under the Banner of Heaven).

Črni telefon je po svetu zaslužil več kot 160 milijonov dolarjev.

Pred štirimi leti je 13-letni Finn ubil svojega ugrabitelja in pobegnil ter tako ostal edina preživela žrtev Grabeža. Toda zlo prekaša smrt in telefon spet zvoni. Štirikratni nominiranec za oskarja Ethan Hawke se vrača v najbolj zlovešči vlogi svoje kariere – kot Grabež, ki se Finnu maščuje iz groba in ogroža njegovo mlajšo sestro Gwen (Madeleine McGraw).

Medtem ko se zdaj 17-letni Finn spopada z življenjem po ujetništvu, svojeglava 15-letna Gwen v sanjah začne prejemati klice s črnega telefona, prikazujejo pa se ji skrb vzbujajoče vizije treh dečkov, ki jih zalezujejo v zimskem taboru, znanem pod imenom Alpsko jezero.

Gwen je odločena, da bo razrešila skrivnost in končala svoje in bratove muke, zato Finna prepriča, naj obišče tabor med zimskim neurjem. Tam pa odkrije pretresljivo povezavo med Grabežem in zgodovino svoje družine. Skupaj s Finnom se morata soočiti z morilcem, ki je po smrti postal še močnejši in za njiju pomembnejši, kot bi si lahko predstavljala.

16.

OKTOBRA bo film na rednem sporedu kinematografov.

Universal Pictures in Blumhouse sta v Los Angelesu pred dnevi organizirala poseben dogodek, na katerem so med drugim predstavili posebne prizore, da so se prvi gledalci lahko dejansko počutili kot v samem filmu – znamenita s snegom obkrožena govorilnica, okrvavljen snežak, kombi z vso opremo za umore, vključno s truplom, seznam pogrešanih oseb, za katere sumijo, da jih je ugrabil znameniti Grabež, kup črnih balonov, posebej osvetljena soba s pogradi, kjer se dogajajo nepredvidljive stvari …

Črni telefon, ki sta ga leta 2022 izdala Universal Pictures in Blumhouse, je doživel vsesplošno odobravanje kritikov in po svetu zaslužil več kot 160 milijonov dolarjev.

Grabežfilmgrozljivkakino
