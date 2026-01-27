Za nagrado Avsenik se je potegovalo 140 harmonikarjev, najmlajši je imel komaj 8 let (FOTO)

V gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem je bilo minuli vikend zelo živahno: na tradicionalnem, 19. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado Avsenik se je pomerilo 140 harmonikarjev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Nizozemske. Tekmovanje je namenjeno harmonikarjem vseh starosti in izkušenj, ki se želijo preizkusiti pred strokovno komisijo in se pomeriti z drugimi harmonikarji iz različnih držav, ki jih razporedijo v različne starostne kategorije. Najmlajši tekmovalec letos je bil rojen leta 2018, najstarejši pa 1962., kar pomeni, da je bila razlika med njima 56 let.

Posebnost Avsenikovega tekmovanja harmonikarjev je tudi v ocenjevanju tekmovalcev, saj žirija z najvišjim številom točk nagradi tekmovalce, ki so stilsko in muzikalno najbližje izvajalski praksi Slavka Avsenika. Harmonikarji so se preizkusili pred strokovno komisijo, v kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Zoran Lupinc in Igor Podpečan, hkrati so se družili, učili in izmenjevali izkušnje. »Vsi pa so v prvi vrsti promovirali slovensko glasbeno dediščino,« pove Aleš Avsenik, vodja tekmovanja in hkrati direktor Tradicije Avsenik.​

Več z diatonično harmoniko

Slavko Avsenik mlajši, predsednik komisije, je po končanem tekmovanju povedal, da so letos opazili izrazito povečanje števila tekmovalcev v disciplini diatonična harmonika. »Kar 17 jih je prišlo iz Glasbene šole (GŠ) Martina Suschniga, devet je bilo učencev GŠ Goličnik, sedem GŠ Katolnig, po šest predstavnikov so imele GŠ Rošer, Pačnik in Težak, GŠ Mandl in Hubmann pa po pet. Omeniti moramo še GŠ Jamnik, Goter in Zvir, ki so prišle s tremi oziroma s štirimi tekmovalci. Več kot polovica, 56 odstotkov, mentorjev je bila prisotna s po enim tekmovalcem. V disciplini klavirske harmonike so bile različne glasbene šole zastopane bolj enakomerno, po številu svojih učencev sta izstopala le dva mentorja, in sicer Tomaž Cilenšek in Robi Novak,« je statistiko strnil Slavko Avsenik mlajši.

Žirija je po skrbnem poslušanju vseh harmonikarjev, ki sta jih spremljala kontrabasist in baritonist Robert Marzel in kitarist Luka Polenšek, razglasila zmagovalce. Absolutni zmagovalec 19. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2026 je Matevž Perc, ki je bil najboljši v kategoriji diatonična harmonika. V kategoriji klavirska harmonika je prvo mesto zasedel Svit Lešek. Oba sta učenca mentorja Robija Novaka. Drugo mesto je na klavirski harmoniki osvojil Jaš Okršlar, tretje pa harmonikarka Vita Bavdek Veselič. Na diatonični harmoniki je drugo mesto osvojil Jan Matej Kordesch, tretje pa Gašper Štajnar.

Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik

Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik

Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik