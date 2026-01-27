  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽE 19. TEKMOVANJE

Za nagrado Avsenik se je potegovalo 140 harmonikarjev, najmlajši je imel komaj 8 let (FOTO)

Absolutni zmagovalec je Matevž Perc, učenec Robija Novaka.
Vsi najboljši na diatonični in klavirski harmoniki s predsednikom žirije Slavkom Avsenikom mlajšim in vodjem tekmovanja Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik

Vsi najboljši na diatonični in klavirski harmoniki s predsednikom žirije Slavkom Avsenikom mlajšim in vodjem tekmovanja Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik

Matevž Perc, absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, v družbi s Slavkom in Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik

Matevž Perc, absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, v družbi s Slavkom in Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik

Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik

Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik

Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik

Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik

Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik

Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik

Vsi najboljši na diatonični in klavirski harmoniki s predsednikom žirije Slavkom Avsenikom mlajšim in vodjem tekmovanja Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik
Matevž Perc, absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, v družbi s Slavkom in Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik
Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik
Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik
Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik
Mojca Marot
 27. 1. 2026 | 05:20
3:15
A+A-

V gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem je bilo minuli vikend zelo živahno: na tradicionalnem, 19. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado Avsenik se je pomerilo 140 harmonikarjev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Nizozemske. Tekmovanje je namenjeno harmonikarjem vseh starosti in izkušenj, ki se želijo preizkusiti pred strokovno komisijo in se pomeriti z drugimi harmonikarji iz različnih držav, ki jih razporedijo v različne starostne kategorije. Najmlajši tekmovalec letos je bil rojen leta 2018, najstarejši pa 1962., kar pomeni, da je bila razlika med njima 56 let.

19. mednarodno tekmovanje harmonikarjev so priredili v gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.

Posebnost Avsenikovega tekmovanja harmonikarjev je tudi v ocenjevanju tekmovalcev, saj žirija z najvišjim številom točk nagradi tekmovalce, ki so stilsko in muzikalno najbližje izvajalski praksi Slavka Avsenika. Harmonikarji so se preizkusili pred strokovno komisijo, v kateri so bili Slavko Avsenik mlajši, Zoran Lupinc in Igor Podpečan, hkrati so se družili, učili in izmenjevali izkušnje. »Vsi pa so v prvi vrsti promovirali slovensko glasbeno dediščino,« pove Aleš Avsenik, vodja tekmovanja in hkrati direktor Tradicije Avsenik.​

Več z diatonično harmoniko

Slavko Avsenik mlajši, predsednik komisije, je po končanem tekmovanju povedal, da so letos opazili izrazito povečanje števila tekmovalcev v disciplini diatonična harmonika. »Kar 17 jih je prišlo iz Glasbene šole (GŠ) Martina Suschniga, devet je bilo učencev GŠ Goličnik, sedem GŠ Katolnig, po šest predstavnikov so imele GŠ Rošer, Pačnik in Težak, GŠ Mandl in Hubmann pa po pet. Omeniti moramo še GŠ Jamnik, Goter in Zvir, ki so prišle s tremi oziroma s štirimi tekmovalci. Več kot polovica, 56 odstotkov, mentorjev je bila prisotna s po enim tekmovalcem. V disciplini klavirske harmonike so bile različne glasbene šole zastopane bolj enakomerno, po številu svojih učencev sta izstopala le dva mentorja, in sicer Tomaž Cilenšek in Robi Novak,« je statistiko strnil Slavko Avsenik mlajši.

Žirija z najvišjim številom točk nagradi tekmovalce, ki so stilsko in muzikalno najbližje izvajalski praksi Slavka Avsenika.

Žirija je po skrbnem poslušanju vseh harmonikarjev, ki sta jih spremljala kontrabasist in baritonist Robert Marzel in kitarist Luka Polenšek, razglasila zmagovalce. Absolutni zmagovalec 19. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2026 je Matevž Perc, ki je bil najboljši v kategoriji diatonična harmonika. V kategoriji klavirska harmonika je prvo mesto zasedel Svit Lešek. Oba sta učenca mentorja Robija Novaka. Drugo mesto je na klavirski harmoniki osvojil Jaš Okršlar, tretje pa harmonikarka Vita Bavdek Veselič. Na diatonični harmoniki je drugo mesto osvojil Jan Matej Kordesch, tretje pa Gašper Štajnar

Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik
Najboljši harmonikarji so minuli konec tedna preživeli v Begunjah, na tekmovanju za nagrado Avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik

Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik
Vse tekmovalce, tudi Perca, sta spremljala Robert Marzel na baritonu in Luka Polenšek na kitari. FOTO: Arhiv Avsenik

Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik
Absolutni zmagovalec Matevž Perc FOTO: Arhiv Avsenik

Matevž Perc, absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, v družbi s Slavkom in Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik
Matevž Perc, absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, v družbi s Slavkom in Alešem Avsenikom FOTO: Arhiv Avsenik

Več iz teme

Matevž Percharmonikanarodnozabavna glasbatekmovanjenagrada avsenik
ZADNJE NOVICE
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
IZJEMEN USPEH

Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

To je potrditev za vso ekipo, pravi režiserka Kukla.
27. 1. 2026 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
PLATFORMA WOLT

V slabem vremenu je dostava dražja, dostavljavci pa ob dodatek in še napitnino

Izvajalci pri platformi Wolt razočarani nad dodatkom za težje delovne razmere.
Andrej Bedek27. 1. 2026 | 07:42
07:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan res zažgal svojega prijatelja?

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.
Aleksander Brudar27. 1. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čebulo skoraj vsi pražimo narobe – kako jo pripraviti, da bo lažja za prebavo

Vas po uživanju čebule napihuje? Preverite, kako jo pravilno pražiti, da bo prijaznejša do želodca in še okusnejša.
Kaja Berlot27. 1. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Domači trači
BI JO PREPOZNALI?

Neverjetna vizualna preobrazba: La Toya se vrača na televizijske zaslone (FOTO)

Nekdanja tekmovalka bo letos znova nastopila v šovu Kmetija, gledalce pa je presenetila z izrazito drugačnim videzom.
27. 1. 2026 | 07:25
07:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

To je supermineral za odpornost

Zadnja leta mnogi posegajo po njem v sezoni obolenj, saj zavira razmnoževanje virusov in krepi imunski sistem.
27. 1. 2026 | 07:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki