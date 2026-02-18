  • Delo d.o.o.
V SLOVO

Za vedno se je poslovil consigliere iz slovitega Botra

Sedemdeset let je bila dolga kariera Roberta Duvalla.
STA, I. R.
 18. 2. 2026 | 05:11
V 96. letu starosti je v nedeljo umrl ameriški igralec Robert Duvall. Prejemnik več nagrad, med njimi tudi oskarja in štirih zlatih globusov, je najbolj poznan po vlogah v filmih, kot sta Boter in Apokalipsa zdaj. »Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, dragega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa. Bob je mirno umrl doma. Za svet je bil igralec, nagrajen z oskarjem, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse,« je v ponedeljek sporočila njegova žena Luciana Duvall. »Njegova strast do poklica je bila enakovredna le njegovi globoki ljubezni do likov, odličnih obrokov in družabnosti. V vsaki od svojih številnih vlog je Bob dal vse od sebe svojim likom in resnici človeškega duha, ki so jo predstavljali. S tem nam je vsem zapustil nekaj trajnega in nepozabnega. Hvala za vsa leta podpore, ki ste jo izkazali Bobu, in za čas in zasebnost, da lahko počastimo spomine, ki nam jih je zapustil,« je še zapisala. Duvallov predstavnik za medije je sporočil, da ne bo nobene uradne slovesnosti.

V svoji bogati, sedemdesetletni karieri se je preizkusil tudi kot filmski ustvarjalec, pisec in režiser.

Robert Seldlen Duvall se je rodil leta 1931 v San Diegu. Njegov oče, ki je vse življenje služil v mornarici ZDA, je pričakoval, da bo sin sledil njegovim stopinjam, a se je namesto tega po diplomi leta 1953 odločil za dvoletno služenje v vojski med korejsko vojno, preden se je preselil v New York in študiral dramo pri znanem učitelju igranja Sanfordu Meisnerju; v razredu sta mu družbo med drugimi delala Dustin Hoffman in Gene Hackman. Da je lahko v New Yorku preživel, si je denar služil tudi kot poštni uslužbenec.

Z Botrom do vrha

Profesionalno se je z igro začel ukvarjati v gledališču Gateway Playhouse na Long Islandu. Širšo prepoznavnost mu je leta 1962 prinesla manjša, a pomembna vloga Arthurja Booja Radleyja v filmu Ne ubijaj slavca. Sledila je vrsta filmskih vlog, med njimi vloga majorja Franka Burnsa v filmu Roberta Altmana M. A. S. H. (1970) in glavna vloga v znanstvenofantastičnem filmu THX 1138 iz leta 1971, ki je bil režijski prvenec Georgea Lucasa. Velik pečat je pustil tudi z vlogo v filmu Orel je pristal (1976). Med sam vrh ga je leta 1972 izstrelila vloga v filmu Francisa Forda Coppole Boter, kjer je upodobil družinskega svetovalca (consigliereja) mafijske družine Corleone. Za to vlogo je prejel svojo prvo od skupno sedmih nominacij za oskarja, dve leti pozneje pa je oboževalce uspešnice s svojim likom navdušil tudi v Botru 2. V tretjem delu mafijske sage leta 1990 ni nastopil, saj se mu s slovitim režiserjem ni uspelo dogovoriti glede honorarja. Zvezdnik filma Al Pacino naj bi namreč prejel kar petkrat višje plačilo od zneska, ki so ga ponudili Duvallu, kar je označil za nesprejemljivo.

Nominacije za oskarja si je prislužil tudi za upodobitev strogega marinca v družinski drami Veliki Santini (The Great Santini) ter za vlogo podpolkovnika Kilgora v vietnamskem epu Apokalipsa zdaj. Oskarja je prejel leta 1983 za vlogo propadlega pevca kantrija v filmu Nežno usmiljenje (Tender Mercies), v katerem je pesmi odpel kar sam. Kot navaja BBC, je Duvall v mladosti redno obiskoval cerkev, a o veri ni želel razpravljati. Glede političnih prepričanj je bil manj zadržan, saj je bil zagret republikanec, leta 2001 je bil tudi gost na inavguraciji predsednika Georgea W. Busha. Busheva administracija ga je nagradila z nacionalno medaljo za umetnost. Poročil se je štirikrat, zadnjič 2004. z 41 let mlajšo argentinsko igralko in režiserko Luciano Pedrazo.

