SLOVO

Za vedno zaprl oči legendarni slovenski glasbenik

Odšla je ikona slovenskega rocka.
FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
A. G.
 30. 1. 2026 | 18:46
 30. 1. 2026 | 18:46
1:41
Umrl je Tone Dimnik – Čoč, nekdanji bobnar legendarnh slovenskih skupin Buldožer in Gu-Gu, ki je dolga leta veljal za enega najboljših in najbolj prepoznavnih bobnarjev v Sloveniji. Dimnik – Čoč je svojo glasbeno pot začel že v mladih letih in kmalu postal nepogrešljiv član številnih glasbenih zasedb. Njegova energija, ritem in kreativnost so močno zaznamovali slovensko rock in pop sceno, njegova igralska spretnost pa ga je uvrstila med najbolj cenjene bobnarje svoje generacije.

Kot poroča svet24.si, je Dimnik – Čoč med letoma 1976 in 1977 igral z legendarno rock skupino Buldožer, s katero je soustvarjal zgodbo slovenskega in jugoslovanskega rocka. Širši javnosti pa se je še posebej vtisnil v spomin kot bobnar in vokalist skupine Gu-Gu v letih 1983–1985, ko je nastala tudi ena njihovih največjih uspešnic, pesem Želim si na Jamajko.

S svojim delom je Dimnik – Čoč navduševal številne generacije glasbenikov in poslušalcev, sodeloval pa je tudi s številnimi drugimi glasbenimi zasedbami, kar je njegov glasbeni opus naredilo bogat in raznolik. Njegov vpliv na slovensko glasbeno sceno ostaja neizbrisen, saj je mnogim mladim bobnarjem in glasbenikom pomenil vzor in navdih. Njegova smrt je pustila globoko praznino v glasbeni skupnosti, prijatelji, sodelavci in oboževalci pa se že poslavljajo z besedami hvaležnosti za njegov prispevek k slovenski glasbi. Podrobnosti o pogrebu in morebitnem spominskem koncertu še niso znane.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
