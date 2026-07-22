Začelo se je snemanje nove igrane serije Štuk: včasih se v enem dnevu zgodi vse življenje (FOTO)

Zjutraj še ne veš, da bo prav danes tisti dan, ki ti bo za vedno spremenil življenje. Jutro je navadno, skoraj dolgočasno, do večera pa postaneš nekdo drug. V študentskem domu nedaleč od Ljubljane Mia, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to. Tako Slovenski filmski center (SFC) razkriva zaplet igrane serije Štuk, ki nastaja prav v teh dneh. V teh dneh je namreč padla prva klapa serije režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Árona Horvátha. Režiserja sta tudi soscenarista, scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Snemanje bo potekalo 23 dni, do konca avgusta, in sicer na različnih lokacijah v Ljubljani, največ pa v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu.

Serija bo nastala na več lokacijah v Ljubljani. FOTO: Nuša Selič

»V prihajajoči seriji si želim biti čim bolj igriv, hkrati pa čutim odgovornost, da ustvarimo pristno vsebino. Želim ustvariti zabavne epizode, ki pripovedujejo o resničnih ljudeh – o mladih, ki zaključujejo študij in se znajdejo na prelomni točki svojega življenja, ko se prihodnost zdi najbolj negotova,« je o seriji za SFC povedal Aron Horváth. »Včasih se zdi, da se ti v enem samem dnevu zgodi celo življenje. Razdre te, preoblikuje in iz tega zrasteš. Še nisi odrasel, a tega ne veš. Pravzaprav tega nikoli ne veš«, temu doda Katja Predan. V seriji igrajo Živa Selan, Izidor Vogrinec, Petja Golec Horvat, Anuša Kodelja, Marko Rafolt in Milica Krnjaja.

Vse je nared. FOTO: Nuša Selič

Producent filma je Marko Kumer Murč iz produkcijske hiše Rusaalka Films, ki je povedal, da se je ideja za serijo začela kaliti pred več leti, ko je želel skozi zgodbo prenesti izkušnje iz študentskega doma v Rožni dolini, kjer je tudi sam preživel velik del svojih študijskih let. »S scenaristom Alešem Čarom sva začela razvijati scenarije, številne takratne zamisli pa so se ohranile tudi v seriji,« je povedal. Kot dodaja, zgodba iskreno spregovori o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije, ki je danes pred številnimi izzivi v času, ki ji ni vedno naklonjen. »Veseli nas, da serijo soustvarja izjemno uravnotežena ustvarjalna ekipa – med avtorji projekta je več avtoric kot avtorjev, kar se nam zdi pomembno in dragoceno,« poudarja in izpostavlja, da je za produkcijsko hišo Rusaalka ta projekt velik mejnik in hkrati velik ustvarjalni izziv. »Iskreno se zahvaljujemo vsem partnerjem, ki so verjeli v njegovo izvedbo, še posebno SFC, ki ga je finančno podprl,« je povedal med drugim.

Serija nastaja s finančno podporo SFC, ki je v skladu s svojim strateškim načrtom leta 2022 prvič razširil javni razpis za avdiovizualna dela tudi na igrane serije ter s tem začel financirati tudi realizacijo izvirnih slovenskih igranih serij, smo še izvedeli.