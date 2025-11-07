Začenja se letošnji Zagrebški filmski festival

Zagreb bo med 10. in 16. novembrom gostil 23. Zagrebški filmski festival (ZFF). V tekmovalnem programu bodo prikazali devet celovečercev, med njimi dve slovenski koprodukciji, in 12 kratkih filmov. Festival bo odprl makedonski film DJ Ahmet Georgija M. Unkovskega, sklenil pa Oče mati sestra brat slovitega ameriškega režiserja Jima Jarmuscha.

Med filmi, ki se potegujejo za glavno nagrado, sta dve slovenski manjšinski koprodukciji: Veter, govori mi srbskega režiserja Stefana Đorđevića in Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić.

Festival bo sklenil Oče mati sestra brat slovitega ameriškega režiserja Jima Jarmuscha. FOTO: Yara Nardi/ Reuters

V tekmovalnem programu so poleg otvoritvenega filma še srbski film Kako je ovdje tako zeleno režiserja Nikole Ležaića, režijski prvenec ameriške režiserke in igralke Eve Victor Sorry, Darling, nagrajen za scenarij na filmskem festivalu Sundance, britanska kvir romanca Pillon Harryja Lightona, kolumbijski film The Poet Simona Mese Sota in dramedija Solomamma norveške avtorice Janicke Askevold.

V mednarodni tekmovalni program kratkih filmov se je po navedbah organizatorjev uvrstilo 12 od 850 prijavljenih filmov, v nacionalnem tekmovalnem programu pa jih bo na ogled osem.

O najboljših filmih v tekmovalnih programih bodo odločale strokovne žirije, v programu Plus pa bodo zmagovalca izbrali mladi gledalci, stari od 15 do 21 let.

ZFF bo potekal na več prizoriščih v Zagrebu

Filmi bodo kot doslej na ogled tudi v številnih drugih programih. Ponovno z nami prinaša filme avtorjev, ki so na ZFF že sodelovali. Med njimi bodo zadnji del trilogije norveškega režiserja Daga Johana Haugeruda Sanje, O ultimo azul Brazilca Gabriela Mascara, Sentimentalna vrednost Joachima Trierja, režiserja uspešnice Najbolj grozen človek na svetu, in Glas Hind Radžab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, ki je bila za film o tragičnem uboju palestinske deklice v Benetkah nagrajena s srebrnim levom.

23. ZFF bo potekal na več prizoriščih v Zagrebu.

Kaouther Ben Hania je bila za film o tragičnem uboju palestinske deklice v Benetkah nagrajena s srebrnim levom. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Pregled evropske kinematografije bo na ogled v programu Velikih 5. Letos bodo to Familia italijanskega režiserja Francesca Costabila, La infiltrada španske režiserke Arantxe Echevarríe Carcedo, Zrcala, št. 3 nemškega režiserja Christiana Petzolda, L'Etranger francoskega mojstra Francoisa Ozona in režijski prvenec britanskega igralca Harrisa Dickinsona Brat. Za najmlajše je pripravljen program KinoKino, filmi pa bodo na ogled tudi v okviru programa Mreže festivalov jadranske regije.

Program Festivali pod reflektorjem bo predstavil produkcijo in programske usmeritve uglednih festivalov, program Industrija pa bo med drugim zaznamoval obisk montažerja Jorgosa Mavropsaridisa, sicer dolgoletnega sodelavca grškega režiserja, oskarjevca Jorgosa Lantimosa.

ZFF bo potekal na več prizoriščih v Zagrebu, in sicer v Cinestaru Branimir, Kinu Kinoteka, Muzeju sodobne umetnosti in Dokukino KIC.