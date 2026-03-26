Začenja se Orto Fest, največji klubski festival, odprla ga bo ta legendarna skupina

Z nastopom priljubljene slovenske skupine Hamo & Tribute to Love se nocoj v ljubljanskem klubu Orto bar začenja že 26. mednarodni klubski festival Orto Fest, ki bo trajal do 25. aprila 2026. Tudi letos bo žanrsko izjemno barvit, nastopilo pa bo 37 glasbenih izvajalcev, med njimi skoraj polovica tujih. Koncert slovenske zasedbe Slon in Sadež je že razprodan, številni drugi pa so tik pred tem, tako da organizatorji priporočajo čimprejšnji nakup vstopnic. Na odru legendarnega ljubljanskega kluba bodo poleg že zgoraj omenjenih nastopili še Elevators, Elvis Jackson, Tinkara Kovač, Haiku Garden, Koala Voice, Happy Ol' McWeasel, Challe Salle, The Stroj in Noctiferia, če jih omenimo le nekaj, iz tujine pa pridejo črnogorski umetnik Rambo Amadeus, legendarna Crvena jabuka, makedonski Duper, švedski post-rockovski trio Barrens, srbski Pero Defformero, grški Villagers of Ioannina City, angleški Vacuous, tunizijski Myrath, danski Iotunn in ameriški pevec Geoff Tate, ki bo odigral celotni album Operation: Mindcrime svoje nekdanje skupine Queensrÿche.

Andrej Ciuha, ki soorganizira Orto Fest že od samega začetka, je prejšnji teden na tiskovni konferenci poudaril, da je festival mednaroden, letos pa še posebej, saj je razmerje med domačimi in tujimi izvajalci približno izenačeno. »Med vrhunci letošnjega programa bi posebej izpostavil legendarnega vokalista skupine Queensrÿche Geoffa Tata, ki je trenutno na svoji zadnji turneji, zato bo to ena zadnjih priložnosti, da ga vidimo v živo. Na festivalu bodo nastopile tudi nekatere domače skupine, ki še nikoli niso nastopile na Orto Festu, prav tako pa večina tujih izvajalcev letos nastopa prvič, z izjemo nekaj skupin iz območja bivše Jugoslavije. Klubski nastopi so specifični – v primerjavi z velikimi prizorišči –, saj je stik s publiko zelo neposreden, napake se hitro slišijo, energija pa je intenzivna, direktna. Za publiko je to posebna izkušnja, saj izvajalce doživi neposredno, brez distance, ki je značilna za velike odre.«

Orto Fest je poseben tudi zato, ker je neodvisen. »Ta neodvisnost ni bila načrtovana, ampak je rezultat tega, da smo več kot dvajset let vlagali prijave na ministrstvo za kulturo in Mestno občino Ljubljana, vendar nikoli nismo bili uspešni, vedno nam je zmanjkala kakšna točka. Zato smo se odločili, da se s tem ne ukvarjamo več in ostajamo neodvisni tudi v prihodnje,« je dejal Ciuha. Cilj festivala je pripeljati čim več tujih izvajalcev, saj to povečuje njegovo prepoznavnost, kar hkrati pomaga domačim skupinam, da pridejo iz anonimnosti. Orto Fest je v dobrega četrt stoletja obstoja gostil že več kot 850 skupin in več kot 110.000 obiskovalcev.

Hamo & Tribute to Love FOTO: menedžment skupine

Žera, frontman Crvene jabuke, se rada vrača v Orto bar. Letos bo legendarna skupina nastopila 2. aprila. FOTO: Staš Ivanc

Domači indie pop-rockerji Koala Voice bodo nastopili 10. aprila. FOTO: menedžment skupine