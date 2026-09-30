Zadnja turneja Roda Stewarta

»Po več kot šestih desetletjih nastopanja bo The Final Encore zagotovo moja zadnja turneja,« je dejal sir Rod Stewart in se zahvalil oboževalcem, ker so mu omogočili kariero, ki je njegovo glasbo ponesla po vsem svetu. Nabor Stewartovih uspešnic je zelo bogat, med njimi so pesmi Maggie May, You Wear It Well, Tonight's the Night (Gonna Be Alright), Hot Legs, Da Ya Think I'm Sexy?, Young Turks, Baby Jane, Forever Young in Sailing. Stewart, ki je viteški naziv prejel 11. oktobra 2016 na slovesnosti, ki jo je v Buckinghamski palači vodil princ William, je zaslovel konec 60. let prejšnjega stoletja s skupinama Jeff Beck Group in Faces, nato pa je ustvaril eno najuspešnejših samostojnih karier v popularni glasbi. Po vsem svetu je prodal več kot 250 milijonov albumov in singlov ter nanizal 31 singlov, ki so se v Združenem kraljestvu uvrstili med prvih deset, vključno s šestimi, ki so dosegli prvo mesto.

V ZDA je imel 16 uspešnic med prvimi desetimi na lestvici Billboard Hot 100, štiri so dosegle vrh lestvice. Njegov uspeh na britanskih lestvicah albumov se razteza čez več kot pet desetletij, od albuma Every Picture Tells a Story iz leta 1971 do Swing Fever leta 2024.

Prodal je več kot 250 milijonov albumov in singlov.

Kar 15-krat je bil nominiran za nagrado grammy, osvojil je enega grammyja in prejel posebno priznanje grammy living legend (živa legenda). Dvakrat je bil sprejet v Hram slavnih rock'n'rolla – leta 1994 kot samostojni izvajalec in leta 2012 kot član skupine Faces. Nastopal je na največjih prizoriščih na svetu: na plažo Copacabana v Riu de Janeiru je 31. decembra 1994 privabil približno 3,5 milijona ljudi, dogodek je kot največji brezplačni koncert vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Izvedel je 200 nastopov v okviru 13-letne stalne koncertne serije v dvorani The Colosseum v igralnici Caesars Palace v Las Vegasu. Na turneji The Final Encore bo Rod Stewart, eden najbolje prodajanih glasbenikov v zgodovini diskografije in eden od najuspešnejših koncertnih ustvarjalcev zadnjega pol stoletja, končal svojo bogato 60-letno kariero. Ena od postaj bo 22. junija prihodnje leto tudi puljska Arena.

»Dragi prijatelji,« je nagovoril oboževalce, »glasba, ki jo z veseljem pojem že od mojega 19. leta in ki sem jo nosil po svetu, da jo delim z vami, mi je omogočila življenje, kakršnega si nisem niti predstavljal. Upam, da sem vam lahko v zameno podaril lepe spomine. Upam, da se mi boste na turneji pridružili, da se vam še enkrat zahvalim tako, kot znam: z glasbo in vražje dobrim spektaklom.«