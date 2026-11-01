Zadnji koncert Miša Kovača pred 30.000 ljudmi v Splitu: hči je jokala, ko je vnukinja prinesla rožo (FOTO)

Hrvaška se poslavlja od enega svojih največjih glasbenih zvezdnikov, Mate Miša Kovača, ki je v soboto umrl v 86. letu starosti. Ob novici o njegovi smrti so se številni oboževalci začeli spominjati njegovih nepozabnih nastopov, posebno mesto med njimi pa ima seveda tudi zadnji koncert, ki ga je 5. junija 2022 pripravil na splitskem Starem placu.

Na nekdanjem igrišču nogometnega kluba Hajduk se je takrat zbralo med 20.000 in 30.000 ljudi. Skoraj tri ure so skupaj s pevcem prepevali njegove največje uspešnice, številni pa so v Split pripotovali prav zaradi priložnosti, da bi legendarnega glasbenika še enkrat videli na velikem odru. Koncert je nosil simbolično ime Samo nas nebo rastavit može (Samo nebo nas lahko loči).

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Po štirih letih znova pred splitsko množico

Za Kovača je bil nastop na Starem placu pomemben tudi zato, ker se je pred tako veliko splitsko občinstvo vrnil po večletnem premoru. Njegov prejšnji veliki koncert v mestu je bil leta 2018 v dvorani Spaladium Arena, v vmesnem obdobju pa so njegovo glasbeno dejavnost omejevale predvsem zdravstvene težave.

Organizatorji so za dogodek pripravili približno 60 metrov širok oder in okoli 200 svetlobnih teles. Že pred začetkom je bilo jasno, da Split čaka poseben večer. Kovač je koncert odprl s pesmijo Dalmacija u mom oku, občinstvo pa se mu je pridružilo že ob prvih verzih. Na odru so se mu skozi večer pridružili številni glasbeni prijatelji, med njimi Jole, Alen Nižetić, klapa Rišpet, Saša Antić in Slavonske lole. Posebno mesto je imela njegova hči Ivana Kovač, ki je prav tako stopila pred množico. Toda eden najbolj čustvenih trenutkov večera ni bil povezan z glasbenim nastopom.

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»Pomembneje je napolniti Split kot Madison Square Garden,«

Med koncertom je na oder prišla njegova vnukinja Elena in dedku pred več deset tisoč ljudmi podarila vrtnico. Preprosta družinska gesta je raznežila številne obiskovalce, še posebej pa njeno mamo Ivano. Ta je po koncertu priznala, da ob prizoru, ko je njena deklica pristopila k dedku, ni mogla zadržati solz.

FOTO: Pixell

Kovač je bil sicer rojen v Šibeniku, a je imel s Splitom posebno vez. Bil je velik navijač Hajduka, zato tudi izbira Starega placa, nekdanjega doma splitskega nogometnega kluba, ni bila naključna. Med koncertom je občinstvu povedal, da mu nastop pred domačimi ljudmi pomeni več kot nastop v kateri od najslavnejših svetovnih dvoran. »Pomembneje je napolniti Split kot Madison Square Garden,« je takrat dejal.

Spomnil se je tudi svojega velikega koncerta na Hajdukovem stadionu leta 1993, na katerem naj bi se po njegovih besedah zbralo kar 53.000 ljudi. Tudi tisti nastop je ostal zapisan med najbolj odmevne dogodke njegove kariere. Na koncertu leta 2022 pa ga je posebej razveselilo, da med obiskovalci niso bili samo njegovi dolgoletni oboževalci, temveč tudi mlajše generacije. Njegove pesmi so namreč desetletja ostajale priljubljene tako med tistimi, ki so z njimi odraščali, kot med njihovimi otroki in vnuki.

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Posnetki imajo danes drugačen pomen

Koncert na Starem placu je ostal eden zadnjih nastopov priljubljenega pevca. Septembra 2025 se je sicer udeležil odprtja medicinskega centra v Splitu in spontano zapel uspešnici Ako me ostaviš in Poljubi zemlju, navzoči pa so se mu pridružili.

Kovač je umrl v soboto, 31. oktobra, v svojem domu v Podstrani pri Splitu. Pred tem mu je postalo slabo, zaradi česar je obiskal bolnišnico. Po vrnitvi domov je umrl v spanju, ob njem pa je bila njegova žena Lidija.

Po poročanju hrvaških medijev bodo zanj pripravili slovo v Splitu, pokopan pa naj bi bil v Zagrebu, ob sinu Ediju, ki je umrl leta 1992.