Zadnji mesec svobode Elizabeth Holmes, dokumentarcu napovedujejo oskarja

Dokumentarni film o razvpiti ameriški podjetnici in prevarantki Elizabeth Holmes, ki je v ZDA trenutno na sporedu kinematografov, presega pričakovanja. You can see everything (Vse lahko vidiš, uradnega slovenskega naslova še ni) morda ni le dober film z izjemnim komercialnim uspehom, temveč bi se lahko zapisal v zgodovino in postal prvi dokumentarni film z nominacijo za oskarja za najboljši film leta. Tako namreč ugibajo ameriški mediji.

Film uspešnih in znanih filmarjev Nathana Fielderja in Lancea Oppenheima je v manj kot dveh tednih, kolikor je na sporedih ameriških kinematografov, prinesel v blagajne več kot 45 milijonov dolarjev. Številka je neverjetna, ker gre za dokumentarni film, obenem je tudi večkratnik majhnega proračuna, ki sta ga filmarja imela na voljo.

Ameriški mediji ugibajo, da bi film lahko postal prvi dokumentarec v zgodovini, ki bi bil nominiran za oskarja za najboljši film.

Vendar film ni dosegel le izjemnega komercialnega uspeha, temveč je navdušil tudi kritike. Na strani Metacritic, ki preračunava povprečno kritiško oceno iz vseh uveljavljenih medijev, ima You can see everything trenutno neverjetnih 97 točk od 100, na strani Letterboxd, kjer filme ocenjujejo gledalci, pa je skoraj tri ure dolg dokumentarec s 4,6 točke od petih eden od najbolje ocenjenih filmov vseh časov. »Redkokateri film tako srhljivo nagovarja patos in neuravnovešeno zmedo sedanjega trenutka,« so o dokumentarcu zapisali za New York Times.

Studio A24, ki je film izdal, menda načrtuje, da ga bo predlagal tudi za nominacije za oskarja v več drugih kategorijah, tudi za najboljšo režijo, scenografijo, fotografijo, montažo, zvok, skladbo itd. Še bolj presenetljivo je, da je studio zagnal organizirano kampanjo, s katero se poteguje za to, da bi nominacijo za najboljšo žensko stransko vlogo dobila Amanda Seyfried, ki v filmu deloma nastopa kot ona, deloma pa igra Elizabeth Holmes. Če bo nominirana, se bo prav tako prvič v zgodovini zgodilo, da bo v tej kategoriji nominirana igralka iz dokumentarnega filma.

Film ni dosegel le izjemnega komercialnega uspeha, temveč je navdušil tudi kritike.

Amanda Seyfried je Elizabeth Holmes igrala že pred nekaj leti v prav tako uspešni miniseriji Faliranka ter za vlogo dobila več nagrad, tudi zlati globus in emmy, leta 2021 je bila za stransko vlogo v filmu Mank že nominirana za oskarja. Elizabeth Holmes je zaslovela zgodaj. Njeno podjetje Theranos naj bi doseglo pomemben preboj pri testiranju krvi, kar je pritegnilo petične vlagatelje. Leta 2015 je Forbes tedaj 31-letnico razglasil za najmlajšo in najbogatejšo milijarderko, ki svojega premoženja ni dobila z dedovanjem. Vendar so takoj zatem sledila razkritja o lažeh in prevarah, prebojne tehnologije, ki ji je prinesla milijardne naložbe, pa ni bilo. Leta 2022 se je sodni proces končal z več kot 11-letno zaporno kaznijo.

Zadnjih 34 dni, preden je morala leta 2023 v zapor, je Holmesova povabila na obisk režiserja, da sta lahko s kamerami spremljala njeno zasebno življenje. Čeprav to še zdaleč ni prvi dokumentarni film o razvpiti poslovni prevarantki, je nedvomno najbolj oseben. Po mnenju kritikov je celo eden najboljših filmov v zadnjem času.

Zadnjih 34 dni, preden je morala v zapor, je Holmesova režiserja povabila, da spremljata njeno zasebno življenje. FOTO: Promocijsko gradivo

Amanda Seyfried je Elizabeth Holmes igrala že pred nekaj leti v prav tako uspešni miniseriji Faliranka. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters