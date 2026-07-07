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Zadnji poklon usodni ljubezni tudi z Natašo Pirc Musar (FOTO)

Zgodba o Veroniki Deseniški in Frideriku II. Celjskem je po desetletju uspešnih uprizoritev še zadnjič oživela na Celjskem gradu.
Predsednico države Natašo Pirc Musar je sprejel celjski župan Matija Kovač. FOTO: MOC

Predsednico države Natašo Pirc Musar je sprejel celjski župan Matija Kovač. FOTO: MOC

Prizor iz muzikala ene najlepših ljubezenskih zgodb FOTO: MOC

Prizor iz muzikala ene najlepših ljubezenskih zgodb FOTO: MOC

Eva Černe Avbelj in Klemen Bunderla v glavnih vlogah FOTO: MOC

Eva Černe Avbelj in Klemen Bunderla v glavnih vlogah FOTO: MOC

Igralski zasedbi se je ob koncu poklonila tudi predsednica države. FOTO: MOC

Igralski zasedbi se je ob koncu poklonila tudi predsednica države. FOTO: MOC

Predsednico države Natašo Pirc Musar je sprejel celjski župan Matija Kovač. FOTO: MOC
Prizor iz muzikala ene najlepših ljubezenskih zgodb FOTO: MOC
Eva Černe Avbelj in Klemen Bunderla v glavnih vlogah FOTO: MOC
Igralski zasedbi se je ob koncu poklonila tudi predsednica države. FOTO: MOC
Mojca Marot
 7. 7. 2026 | 07:25
2:46
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Po desetih letih razprodanih predstav se je na Celjskem gradu sklenilo eno najuspešnejših poglavij slovenskega glasbenega gledališča. Muzikal Veronika Deseniška, ki je od premiere leta 2016 navduševal občinstvo z zgodbo o prepovedani ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko iz Desenic, je doživel svojo zadnjo uprizoritev. Jubilejno slovo je pritegnilo številne obiskovalce, med njimi tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar. »Zelo smo ponosni, da smo ob 10. obletnici Veronike Deseniške, muzikala mesta ljubezni, na Celjskem gradu gostili predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar, ki si je ogledala še zadnjo uprizoritev te izjemne ljubezenske zgodbe. Ekipa se namreč po desetletju razprodanih predstav poslavlja od gledalcev,« je ob zaključku povedal celjski župan Matija Kovač.

Zelo smo ponosni, da smo ob 10. obletnici Veronike Deseniške, muzikala mesta ljubezni, na Celjskem starem gradu gostili predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar.

Eva Černe Avbelj in Klemen Bunderla v glavnih vlogah FOTO: MOC
Eva Černe Avbelj in Klemen Bunderla v glavnih vlogah FOTO: MOC
Letošnje štiri predstave so še zadnjič oživile eno najbolj pretresljivih zgodb slovenske zgodovine. V glavni vlogi je znova blestela Eva Černe Avbelj, ob njej pa so nastopili Klemen Bunderla, Tjaša Hrovat Steklasa, Željka Predojević Korošec, Srđan Milovanović, Marjan Bunič in tenorist Gregor Ravnik, ki se je letos znova pridružil ustvarjalni ekipi. Muzikal pripoveduje zgodbo o ljubezni med celjskim grofom Friderikom II. in Veroniko iz Desenic, ki ji je nasprotoval Friderikov oče Herman II. Celjski. Po skrivnostni smrti Friderikove prve žene se razmere na dvoru še dodatno zaostrijo, Veronika pa kljub oprostilni sodbi na sojenju za čarovništvo tragično konča svoje življenje. Prav zaradi usodne ljubezenske zgodbe, ki je preživela stoletja, Veroniko Deseniško pogosto primerjajo z zgodbo Romea in Julije, saj govori o ljubezni, ki presega družbene razlike in kljubuje moči oblasti.

V desetih letih si je muzikal ogledalo več kot 35.000 obiskovalcev, s čimer se je uvrstil med najodmevnejše slovenske gledališke projekte na prostem. Glasbo je ustvaril eden najvidnejših slovenskih skladateljev mlajše generacije Leon Firšt, scenarij je napisal Janez Usenik, prvo uprizoritev pa je režiral Marko Plantan. Poseben pečat sklepnemu večeru je dala tudi predsednica republike, ki je po predstavi čestitala ustvarjalni ekipi. S tem se je simbolično zaključilo desetletje predstav, ki so na Celjskem gradu ohranjale eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih legend slovenske zgodovine ter jo približale več deset tisoč gledalcem. 

Prizor iz muzikala ene najlepših ljubezenskih zgodb FOTO: MOC
Prizor iz muzikala ene najlepših ljubezenskih zgodb FOTO: MOC

Igralski zasedbi se je ob koncu poklonila tudi predsednica države. FOTO: MOC
Igralski zasedbi se je ob koncu poklonila tudi predsednica države. FOTO: MOC

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muzikalpredstavaVeronika DeseniškaCeljeNataša Pirc Musar
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