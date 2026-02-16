  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ JE ŠLO NAROBE?

Zakaj Slovenka ZEVIN ni zmagala hrvaške Dore, kljub temu, da je bila več kot absolutna favoritka? (VIDEO)

Na spletni platformi YouTube je njena pesem My Mind prejela še skoraj milijon ogledov, medtem ko jih ima pesem zmagovalk skupine Lelek praktično polovico manj. Nad izborom Hrvati niso povsem zadovoljni, ZEVIN jim je bila več kot očitno zelo všeč.
Zevin ni prišla v drugi del tekmovanja. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Youtube
Zevin ni prišla v drugi del tekmovanja. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Youtube
G. P.
 16. 2. 2026 | 10:25
2:26
A+A-

Ne samo, da ni zmagala, 22-letna ZEVIN se na presenečenje čisto vseh ni uvrstila niti v finale. Na stavnicah je ves čas močno vodila, pred nastopom pa je požela tudi največ pozornosti in podpore občinstva. Mlada umetnica in glasbenica Nives Cilenšek se je predstavila s pesmijo My Mind, v katero je izlila kar nekaj zanimivih pogledov na dom in balkanske poglede na življenje. Pesem je prikupna in energična, še bolj privlačen pa je barvit videospot, ki v celoti povzema njeno estetiko.

image_alt
Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Nekateri mediji kot razlog navajajo slabo vokalno izvedbo

Na forumih in v komentarjih na socialnih omrežjih gledalci Dore omenjajo, da ZEVIN v živo ni delovala tako prepričljivo kot v studijski verziji pesmi. Nekateri pravijo, da je bil že videoposnetek vaj in dosedanjih nastopov na internetu dokaz, da je njen vokal slabše dovršen in ni povsem upravičil pričakovanj. Med anketami in stavnicami glede Dore 2026 je bila uvrščena večinoma na prvo mesto ali vsaj zelo visoko, zato so bila pričakovanja na obeh straneh velika, vsako odstopanje od perfekcije pa razočaranje. Na omrežju Reddit komentatorji omenjajo tudi, da čeprav je bila pesem energična in zabavna, je vokal v nekaterih delih zvenel negotovo, kar je gledalce odbilo od glasovanja zanjo. Obtožili so jo tudi, da je v studijski verziji njen vokal preveč umetno obdelan in spremenjen, zato pesmi v živo sploh ni mogoče izvesti enako privlačno.

Kmalu po razglasitvi rezultatov se je oglasila in povedala svojo plat pogleda na slabo uvrstitev

Po izpadu se je ZEVIN javno odzvala na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da meni, da je vzrok predvsem v seksizmu. »Problem nastane, kadar ženska postavi ton,« kar mnogi komentatorji vidijo kot njen pogled na stereotipe v celotni glasbeni industriji. Tudi zmagovalna skupina Lelek je sicer sestavljena iz samih žensk, je pa res, da za njo stojita dva moška, ki sta sicer bolj znana kot udeleženca resničnostnega šova Big Brother iz leta 2018.

Več iz teme

Zevindora 2026Evrovizija 2026
ZADNJE NOVICE
12:15
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Še en val zime v Sloveniji? Dežurni meteorolog Gregorčič opozarja na ostri mraz

Vremensko občutljivi ljudje lahko danes občutite manjše težave, kot so slabše počutje, povečana razdražljivost in motnje spanja.
16. 2. 2026 | 12:15
12:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Mladoletnika bežala pred policijo: obveščeni starši, sledi kazenska ovadba

Policisti so moped zasegli.
16. 2. 2026 | 12:11
11:20
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bujta repa: nasveti iz prekmurske gostilne, da bo zares dobra

Bujta repa je tradicionalna prekmurska jed na žlico iz kisle repe, prosene kaše in svežih mesnatih svinjskih kosti.
Alenka Kociper16. 2. 2026 | 11:20
11:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVAREN SEBI ALI DRUGIM?

22-letnik po prepovedi približevanja staršem živi v gozdu

Sodišče se je s pomočjo izvedenke prepričalo, da 22-letni fant z bivanjem v naravi ogroža lastno zdravje.
16. 2. 2026 | 11:10
11:00
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

To so manj znani simptomi bolezni srca

Zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za preprečevanje resnih zapletov.
Miroslav Cvjetičanin16. 2. 2026 | 11:00
10:56
Bulvar  |  Zanimivosti
IZKLOP MODELA GPT-4o

»Ker so mi izklopili Daniela, jokam kot dež!« – Ljudje po vsem svetu žalujejo zaradi upokojitve priljubljenega modela umetne inteligence

Ukinitev čvekavega in zapeljivega modela umetne inteligence GPT-4o povzročila val žalovanja in jeze po svetu. Ena od uporabnic je padla v depresijo, druga izgubo digitalnega prijatelja primerja z evtanazijo hišnega ljubljenčka.
16. 2. 2026 | 10:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki