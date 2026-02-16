Zakaj Slovenka ZEVIN ni zmagala hrvaške Dore, kljub temu, da je bila več kot absolutna favoritka? (VIDEO)

Ne samo, da ni zmagala, 22-letna ZEVIN se na presenečenje čisto vseh ni uvrstila niti v finale. Na stavnicah je ves čas močno vodila, pred nastopom pa je požela tudi največ pozornosti in podpore občinstva. Mlada umetnica in glasbenica Nives Cilenšek se je predstavila s pesmijo My Mind, v katero je izlila kar nekaj zanimivih pogledov na dom in balkanske poglede na življenje. Pesem je prikupna in energična, še bolj privlačen pa je barvit videospot, ki v celoti povzema njeno estetiko.

Nekateri mediji kot razlog navajajo slabo vokalno izvedbo

Na forumih in v komentarjih na socialnih omrežjih gledalci Dore omenjajo, da ZEVIN v živo ni delovala tako prepričljivo kot v studijski verziji pesmi. Nekateri pravijo, da je bil že videoposnetek vaj in dosedanjih nastopov na internetu dokaz, da je njen vokal slabše dovršen in ni povsem upravičil pričakovanj. Med anketami in stavnicami glede Dore 2026 je bila uvrščena večinoma na prvo mesto ali vsaj zelo visoko, zato so bila pričakovanja na obeh straneh velika, vsako odstopanje od perfekcije pa razočaranje. Na omrežju Reddit komentatorji omenjajo tudi, da čeprav je bila pesem energična in zabavna, je vokal v nekaterih delih zvenel negotovo, kar je gledalce odbilo od glasovanja zanjo. Obtožili so jo tudi, da je v studijski verziji njen vokal preveč umetno obdelan in spremenjen, zato pesmi v živo sploh ni mogoče izvesti enako privlačno.

Kmalu po razglasitvi rezultatov se je oglasila in povedala svojo plat pogleda na slabo uvrstitev

Po izpadu se je ZEVIN javno odzvala na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da meni, da je vzrok predvsem v seksizmu. »Problem nastane, kadar ženska postavi ton,« kar mnogi komentatorji vidijo kot njen pogled na stereotipe v celotni glasbeni industriji. Tudi zmagovalna skupina Lelek je sicer sestavljena iz samih žensk, je pa res, da za njo stojita dva moška, ki sta sicer bolj znana kot udeleženca resničnostnega šova Big Brother iz leta 2018.