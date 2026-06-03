Zakaj vsi pojejo to otroško izštevanko in v čem je trik? (VIDEO)

Stara otroška izštevanka »Sjela baba u balon«* je v zadnjih mesecih zaradi techno remiksov nepričakovano postala pri Hrvatih viralen hit na družbenih omrežjih. Če ste v zadnjih dneh odprli TikTok, Instagram ali YouTube, je velika verjetnost, da ste vsaj enkrat slišali verze »Sjela baba u balon pa se vozi u London«. Tisto, kar je generacijam otrok služilo kot vesela izštevanka za igro, je danes postalo eden najbolj nepričakovanih viralnih fenomenov na družbenih omrežjih.

Obstaja več različic besedila, vendar je najbolj znana tista o babici, ki z balonom potuje v London, Pariz in Afriko, kjer vmes kupuje različne predmete, na koncu pa njen fant kupi gramofon, ki igra »din-dan-don«. Izštevanka se je vrsto let uporabljala v vrtcih in šolah kot del otroških iger in ritmičnih vaj.

Preobrat

A leta 2025 in 2026 je zgodba dobila povsem nov preobrat. Na družbenih omrežjih so se je pojavili številni techno remiksi te izštevanke, eden najpopularnejših pa je postal viralen hit z milijonskimi ogledi.

Spoj otroške nostalgije in modernega klubskega ritma se je izkazal za zmagovalno kombinacijo, zato so verzi, ki so jih nekoč prepevali otroci, nenadoma začeli odmevati iz avtomobilov, klubov in na zabavah po vsej regiji.

»Sjela baba u balon« je pravzaprav stara otroška izštevanka, ki se že desetletja prenaša med otroki po vsej Hrvaški in širši regiji. Zdi se, da je babica iz balona našla pot do povsem novega občinstva – in to brez kakršne koli pomoči sodobne tehnologije, razen spleta, ki jo je spremenil v zvezdo, so navedli na dnevnik.hr.

*Babica je sedela v balonu