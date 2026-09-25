Zaključek poletja na Štajerskem: ko Šentjur zaživi, zapoje in zapleše do jutra

Šentjur je znova zaživel v znamenju glasbe, druženja in dobre volje. Na tradicionalnem ŠentjurFEST-u se je zbrala večtisočglava množica obiskovalcev, ki je ob več kot 20 nastopajočih uživala vse do zgodnjih jutranjih ur. Dogajanje je odprl domači pihalni orkester, nato pa so se na odru zvrstili glasbeniki različnih žanrov in generacij.

Dejan Dogaja je navdušil najmlajše in dodobra ogrel ozračje, sledili so med drugim Vzrock, David Amaro, Nika Zorjan, Rok Piletič, Nina Donelli z bendom, Damjan Murko in številni narodnozabavni ansambli. Posebno energičen nastop je pripravil Miran Rudan, ki je znova dokazal, da zna občinstvo hitro spraviti na noge. Obiskovalci so prepevali, plesali in se družili, dogajanje pa je postreglo tudi z nekaj romantičnimi trenutki. »ŠentjurFEST je praznik glasbe, druženja in dobrega razpoloženja, s katerim skupaj lepo zaključimo poletje in zakorakamo v jesen,« je po dogodku povedala programska direktorica Radia Štajerski val Greta Kokot Rajković. Festival je tudi letos povezal domačine in obiskovalce iz vse Slovenije ter ponudil pester večer za različne glasbene okuse.