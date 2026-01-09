Zaključek štiri leta trajajočega projekta: učlovečenje skozi umetnost (FOTO)

V SNG Nova Gorica so v začetku januarja premierno uprizorili plesni triptih Poetično telo, zadnje dejanje obsežnega umetniškega projekta Brezmejno telo, ki velja za enega osrednjih kulturnih poudarkov uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Predstava je pomenila sklep štiri leta trajajočega raziskovalnega procesa, v katerem je sodelovalo okoli 60 umetnikov in ki je v tem času rodil kar enajst celovečernih plesnih uprizoritev.

Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.

Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.

Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.

Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec

Projekt vodita zakonca Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, ustanovitelja plesnega ansambla MN Dance Company, ki danes združuje 17 plesalcev iz različnih koncev Evrope in sveta. Pri nastanku zaključnega triptiha sta k sodelovanju povabila še dva priznana gostujoča koreografa, Luco Signorettija in Mašo Kagao Knez, ki sta ustvarila vsak svoj del predstave. Takšna delitev avtorskega dela je v sodobnem evropskem plesu pogosta praksa, pri nas pa še vedno redkost. Vsebinski navdih za Poetično telo ustvarjalci znova črpajo iz mita o Prometeju, a tokrat v ospredje stopajo posledice njegovega dejanja. Dramaturginja Ana Kržišnik Blažica je pojasnila, da se predstava navezuje tudi na Kafkov roman Proces, pri čemer Prometeja vzporejajo z Josefom K. – junakom, ki se sooča s krivdo, hkrati resnično in absurdno. Projekt Brezmejno telo bo dobil tudi dokumentarni film, katerega predstavitev je načrtovana v EPIC centru konec januarja. Predstavo bodo znova uprizorili aprila v Novi Gorici, jeseni pa bo del abonmajskega programa Cankarjev dom, takrat ob živi spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.