  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POETIČNO TELO

Zaključek štiri leta trajajočega projekta: učlovečenje skozi umetnost (FOTO)

Projekt je združil različne koreografske poetike in močno simboliko.
Poetično telo je nadaljevanje raziskovanja teme uprizoritve Prometej, o stvarniku človeka iz gline, ki je ljudem prinesel ogenj, ukraden bogovom na Olimpu. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Poetično telo je nadaljevanje raziskovanja teme uprizoritve Prometej, o stvarniku človeka iz gline, ki je ljudem prinesel ogenj, ukraden bogovom na Olimpu. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.

Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.

Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.

Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.

Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.

Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.

Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec

Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec

Poetično telo je nadaljevanje raziskovanja teme uprizoritve Prometej, o stvarniku človeka iz gline, ki je ljudem prinesel ogenj, ukraden bogovom na Olimpu. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.
Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.
Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.
Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec
M. S.
 9. 1. 2026 | 08:25
1:50
A+A-

V SNG Nova Gorica so v začetku januarja premierno uprizorili plesni triptih Poetično telo, zadnje dejanje obsežnega umetniškega projekta Brezmejno telo, ki velja za enega osrednjih kulturnih poudarkov uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Predstava je pomenila sklep štiri leta trajajočega raziskovalnega procesa, v katerem je sodelovalo okoli 60 umetnikov in ki je v tem času rodil kar enajst celovečernih plesnih uprizoritev.

Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.
Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG NG, Mirjam Drnovšček, direktorica SNG NG, koreografa Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, in Ana Krišnik Blažica, dramaturginja SNG NG, ki je sodelovala tudi pri tej predstavi.
Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.
Sicer se je sumljivo smukal okoli torte, a vrhunski ples je najljubša sladica v življenju koreografa Igorja Jelena - Iggyja.
Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.
Ekipa odmevnega projekta je premiero proslavila s torto in zdravicami.
Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec
Dušan Bremec, oče Nastje Bremec Rynia, Michal Rynia, umetniški vodja MN Dance Company, Nastja Bremec Rynia, direktorica MN Dance Company, in njena mama Jasmina Bremec

Projekt vodita zakonca Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, ustanovitelja plesnega ansambla MN Dance Company, ki danes združuje 17 plesalcev iz različnih koncev Evrope in sveta. Pri nastanku zaključnega triptiha sta k sodelovanju povabila še dva priznana gostujoča koreografa, Luco Signorettija in Mašo Kagao Knez, ki sta ustvarila vsak svoj del predstave. Takšna delitev avtorskega dela je v sodobnem evropskem plesu pogosta praksa, pri nas pa še vedno redkost. Vsebinski navdih za Poetično telo ustvarjalci znova črpajo iz mita o Prometeju, a tokrat v ospredje stopajo posledice njegovega dejanja. Dramaturginja Ana Kržišnik Blažica je pojasnila, da se predstava navezuje tudi na Kafkov roman Proces, pri čemer Prometeja vzporejajo z Josefom K. – junakom, ki se sooča s krivdo, hkrati resnično in absurdno. Projekt Brezmejno telo bo dobil tudi dokumentarni film, katerega predstavitev je načrtovana v EPIC centru konec januarja. Predstavo bodo znova uprizorili aprila v Novi Gorici, jeseni pa bo del abonmajskega programa Cankarjev dom, takrat ob živi spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Več iz teme

SNG Nova GoricaplesPoetično telo
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
09:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
08:59
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
08:57
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki