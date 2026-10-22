Žalost na glasbeni sceni: umrl priljubljeni pevec, kolegi pretreseni: »Dragi naš Zdravko, težko je sprejeti, da te ni več«

Iz Dalmacije prihaja žalostna vest. Umrl je Zdravko Grčić, dolgoletni prvi tenor priljubljene Klape Zagora, ki je s svojim glasom zaznamoval številne nastope te glasbene zasedbe. Njegovi glasbeni prijatelji so se od njega poslovili s čustvenim zapisom, v katerem so poudarili, koliko jim je pomenil. Kot poroča Večernji list, je bil Grčić vrsto let prvi tenor zasedbe, njegov prepoznavni glas pa je pomembno zaznamoval njeno glasbeno ustvarjanje.

Grčić je bil velik ljubitelj tradicionalnega dalmatinskega večglasnega petja. S kolegi je preživel nešteto ur na vajah, potovanjih in koncertih, na katerih so ohranjali bogato glasbeno dediščino svojega kraja. Njegova smrt je zato še posebej prizadela člane skupine, s katerimi ga niso povezovali le nastopi, temveč tudi dolgoletno prijateljstvo.

»Dragi naš Zdravko, težko je sprejeti, da te ni več«

Člani Klape Zagora so žalostno novico sporočili na družbenih omrežjih in se od prijatelja poslovili z ganljivimi besedami.

»Dragi naš Zdravko, težko je sprejeti, da te ni več. Hvala ti za vsak nasmeh, pogovor in podporo,« so zapisali njegovi glasbeni kolegi.

Poudarili so, da jim je bilo v veliko čast z njim deliti del življenjske in glasbene poti. Spominjali se ga bodo po vedrini, prijaznosti in nasmehu, s katerim je znal polepšati skupne trenutke.

Klapa se je že pred leti poslovila od dveh prijateljev

Klapa Zagora združuje pevce iz različnih krajev Cetinske krajine, med drugim iz Dicma, Vedrina, Čaporic in Vojnića. Pod vodstvom Stipe Vudraga je nastopala na številnih kulturnih prireditvah in koncertih ter širila prepoznavnost tradicionalnega dalmatinskega petja.

Za zasedbo to ni prva boleča izguba. Septembra 2024 so se na velikem koncertu v Trilju spomnili dveh prezgodaj umrlih članov, Neda Odrljina in Zorka Grčića, znanega pod vzdevkom Ćombe.