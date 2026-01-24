Žalost na Hrvaškem: umrl je legendarni glasbenik (VIDEO)

Po poročanju hrvaškega portala jutarnji.hr je v 77. letu starosti po težki bolezni umrl glasbenik Dalibor Brun. Tragično novico je portalu potrdila njegova soproga Jagoda, s katero sta bila poročena dobrih 51 let. Kot je še povedala, bo pogreb v družinskem krogu. Po besedah portala Jutarnji je Brun pevec z najbolj prodajanim albumom v zgodovini hrvaške domače glasbe, in sicer gre za album Megamix.

Brun, ki ima vzdevek The Voice, je imel uspešno glasbeno kariero. Bil je član skupin VIS Uragani in Korni Grupa, nastopal pa je tudi kot samostojni izvajalec. Ena izmed njegovih najbolj znanih pesmi je Nisi ti više crno vino. Izdal pa je še več drugih hitov, med drugim Jedna žena plava, Još i danas teku suze jedne žene in Svi su znali da smo ljubovali.

Z Wernerjem sta se dobro poznala

Ob smrti Bruna se je na Facebooku danes oglasil tudi Werner, ki je pokojnega glasbenika poznal. Kot je zapisal, je kot majhen otrok poslušal njegove pesmi in ob poslušanju sanjal, da bi ga enkrat spoznal. Sanje so se mu uresničile, saj ga je nato res spoznal. Kot je zapisal, je bil Brun večkrat gost na njegovih koncertih. »Sem zelo počaščen, da sem te poznal, da sva lahko skupaj prepevala in osrečevala slovensko publiko,« je zapisal Werner in dodal, da naj pozdravi tam nekje njegove drage prijatelje Kića, Rajka, Đorđa, Olivera in Tomislava.