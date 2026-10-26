Žalost v Hollywoodu, umrl je igralec iz legendarne serije

Umrl je ameriški igralec Walter Koenig, znan iz serije Zvezdne steze. Umrl je v starosti 90 let na svojem domu v Los Angelesu. Odigral je ruskega člana posadke na ladji Zvezdne steze Pavla Čehova, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Koenig se je ekipi Zvezdnih stez pridružil v drugi sezoni leta 1967 in postal nepogrešljiv del te franšize. Vlogo Čehova je ponovil tudi v prvih sedmih celovečernih filmih.

Walter Koenig FOTO: Sukree Sukplang Reuters

Posvetili so mu zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih

Igralec, rojen leta 1936 v Chicagu, je bil potomec ruskih staršev, ki je odraščal v ZDA, njegov ruski naglas pa je vplival tudi na omenjeno vlogo. Med drugim so mu posvetili zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih. Priljubljena znanstvenofantastična franšiza Zvezdne steze o dogodivščinah na vesoljski ladji je zaživela pred skoraj natanko šestimi desetletji. Prvo epizodo televizijske serije so pod naslovom Zvezdne steze: Prva nanizanka predvajali septembra 1966 in je pomenila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod. Za njo stoji producent Gen Roddenberry.