Žalostna vest iz slovenske glasbe, umrl je Franc (FOTO)

Pihalni orkester Ljubljana je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je umrl njihov nekdanji dirigent Franc Gornik. Gornik je ta orkester vodil pred dobrimi dvajsetimi leti, s svojim delom pa je pustil velik pečat.

Pihalni orkester Ljubljana je žalostno vest sporočil s temi besedami: »Z žalostjo v srcu sporočamo, da je umrl Franc Gornik, naš nekdanji dirigent, ki je orkester vodil od leta 1999 do leta 2006. Franci, hvala ti za vse skupaj preživete trenutke, za vse strokovne nasvete ter za vsak oddirigiran takt. Ohranili te bomo v lepem spominu. Družini izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru.« Pod zapisom so se zvrstili komentarji, s katerimi so ljudje izrazili sožalje.

Imenovan za častnega člana Pihalnega orkestra Litostroj

Na spletni strani Pihalnega orkestra Ljubljana so opisali življenjsko pot Franca Gornika. Med svojo kariero ni bil samo dirigent, bil je tudi profesor in flavtist. Leta 1983 je bil imenovan za dirigenta Godbe milice, vrsto let pa je uspešno vodil tudi Partizanski pevski zbor. Imenovali so ga tudi za častnega člana Pihalnega orkestra Litostroj. Ni pa se ukvarjal samo z glasbo. Kot so zapisali na omenjeni spletni strani, je neštetokrat osvojil Triglav, med drugim pa je bil tudi čebelar, pridelovalec zelenjave in ribič.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: