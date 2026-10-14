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SLOVO OD ROCK LEGENDE

Pokopali Gorana Bareta! Sin, ki mu je pozabljal voščiti za rojstni dan, se je razjokal pred 500 ljudmi (FOTO)

Gorana Bareta so pokopali v družinskem grobu v Vinkovcih, mestu, kjer je preživel otroštvo in naredil prve korake v svetu glasbe.
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
A. G., N. Č.
 14. 10. 2026 | 14:34
5:01
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Gorana Bareta so na zadnjo pot pospremili v njegovih rodnih Vinkovcih, kjer so se od legendarnega glasbenika v solzah in ganljivih prizorih poslovili družinski člani, prijatelji ter številni občudovalci njegovega življenja in ustvarjanja. Hrvaška se poslavlja od enega svojih najbolj prepoznavnih rockovskih glasbenikov. Gorana Bareta, legendarnega pevca skupine Majke, so na zadnjo pot pospremili v sredo, 14. oktobra, v njegovih rodnih Vinkovcih. Na zadnjem slovesu se je zbralo približno 500 ljudi, med njimi Baretovi prijatelji, sodelavci in oboževalci.

Pogreb je potekal na mestnem pokopališču v Vinkovcih, začel pa se je ob 13. uri. Od glasbenika so se prišli poslovit družinski člani, prijatelji, sodelavci in občudovalci njegovega ustvarjanja. Prostor za slovo je krasila lesena krsta, obdana z bogatim cvetličnim aranžmajem iz belih vrtnic in zelenja. Pred njo je bila postavljena uokvirjena Bareta fotografija s črnim trakom. 

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

Zadnje slovo so zaznamovali pretresljivi prizori, še posebej čustven trenutek pa je nastopil, ko je njegov sin Miran, s katerim glasbenik ni bil v najboljših odnosih, pristopil k očetovemu grobu. Miran med zadnjim slovesom od očeta ni mogel skriti čustev. Ves čas je bil ob babici in dedku, Goranovih starših, ki sta se pogreba udeležila na invalidskih vozičkih.

O odnosu s sinom je Bare je v preteklosti večkrat odkrito spregovoril in priznal, da ga sin pravzaprav ni doživljal kot očeta. Miran je odraščal pri starih starših, Bare pa je obžaloval, da zaradi svojih življenjskih težav ni bil bolj prisoten v njegovem otroštvu. Priznal je celo, da mu je včasih pozabil voščiti za rojstni dan. »Zamočil sem, kaj naj ti rečem,« je nekoč dejal in dodal, da ga takšne napake z leti vse bolj težijo. Kljub odtujenosti je bil na sina ponosen, predvsem na njegovo izobrazbo.

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

Goran Bare se je leta 1993 poročil z dolgoletno partnerico Mirjano, leto pozneje pa se jima je rodil sin Miran. Toda družinsko srečo je kmalu prekinila tragedija. Decembra 1995 je Mirjana umrla zaradi prevelikega odmerka heroina, ko je bil njun sin star komaj eno leto. Njena smrt je glasbenika povsem strla. V enem od intervjujev je priznal, da se je nekega jutra zbudil ob ženi in ugotovil, da je mrtva. Doživel je živčni zlom, spopadal se je z odvisnostjo in hudimi psihičnimi stiskami. Po ženini smrti je s sinom živel še približno štiri ali pet let, nato pa se preselil v Zagreb. Miran je ostal v Vinkovcih pri očetovih starših, ki sta prevzela skrb za njegovo vzgojo. Bare je pozneje priznal, da sinu ni bil oče, kakršnega bi potreboval, in da ga je njuna odtujenost z leti vse bolj bolela. »Moj otrok me ne doživlja kot očeta,« je nekoč iskreno povedal, ob tem pa poudaril, da je na sina ponosen, ker je uspešno končal študij.

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

Poslovili so se tudi glasbeni kolegi

V Vinkovce so prišli tudi člani skupine Majke, klaviaturist skupine Parni valjak Berislav Blažević, ki je nekaj časa igral z Baretom ter Zoran Kostić Cane, pevec skupine Partibrejkers.

Glasbenik je umrl v petek, 9. oktobra, star 61 let. Novica o njegovi smrti je pretresla številne oboževalce in glasbene kolege. V skladu z željo družine so Bareta pokopali prav v Vinkovcih, mestu, v katerem je odraščal in začel svojo glasbeno pot. Tam je sredi osemdesetih let nastala skupina Majke, ki je v desetletjih delovanja postala eno najpomembnejših imen hrvaškega rocka.

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

Oboževalci so se od njega poslovili tudi v Zagrebu in Beogradu

V zadnjih dneh so se od Bareta poslavljali oboževalci po vsej Hrvaški in širši regiji. Še posebej čustveno je bilo v Zagrebu, kjer so se v parku Vjekoslava Majera zbrali številni meščani, prižigali sveče in ob spremljavi kitar peli njegove pesmi. Med zbranimi so odmevale tudi njegove uspešnice Teške boje, Budi ponosan in Daj mi.

Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Zagreb - V Parku Vjekoslava Majerja je potekalo srečanje v čast Goranu Baretu. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Slovo so pripravili tudi v Beogradu, kjer so se njegovi prijatelji, sodelavci in oboževalci lahko vpisali v žalno knjigo. Za prihodnji teden so napovedali še spominsko slovesnost v Zagrebu, ki jo bodo organizirali člani skupine Majke. Podrobnosti o dogodku še niso objavljene. Goran Bare je za seboj pustil več kot štiri desetletja glasbenega ustvarjanja, pesmi, ki so zaznamovale številne generacije, in status enega najbolj prepoznavnih glasov domače rockovske scene. Njegova življenjska pot se je začela v Vinkovcih, prav tam pa so se od njega tudi zadnjič poslovili, poroča Showbuzz.dnevnik.hr.

FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
FOTO: Davor Javorovic/Pixsell

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