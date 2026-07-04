Žan Serčič prvič zapel v španščini (VIDEO in FOTO)

Galerija
Žan Serčič po uspehu skladbe Mars in Venera, ki še vedno odmeva na radijskih postajah, predstavlja novo poletno pesem Nisem več tvoj. Gre za lahkotno, poletno obarvano skladbo, ki govori o svobodi in izbiri sebe, kmalu pa bo dobila tudi špansko različico z naslovom No soy más tuyo.
»Ta pesem je poletna zgodba, trenutek svobode in občutka, da izbereš sebe. Mogoče nismo premajhni ali preveliki, ampak smo bili samo v napačni sobi,« sporoča pevec. Pri nastajanju pesmi je sodeloval tudi kubanski glasbenik Lazaro Zumeta, s katerim sta napisala španski del besedila, Žan pa se je prvič preizkusil v španščini. Videospot za novo skladbo je nastal na Majorki, kjer je Serčič pred tremi leti posnel tudi videospot za uspešnico Pusti mi spomin. Tokrat je sodeloval z mednarodno produkcijsko ekipo, ki je med drugim snemala s teniškim zvezdnikom Rafaelom Nadalom. Poletje bo Žan sicer preživel na koncertnih odrih po Sloveniji, vmes pa si bo privoščil tudi kakšen krajši oddih.