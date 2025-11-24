Umrl je glasbenik Jimmy Cliff, ikona reggae glasbe, ki je pomagal preoblikovati ritmično glasbo Jamajke v globalni kulturni fenomen. Star je bil 81 let. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova soproga Latifa Chambers.

Umrl zaradi pljučnice

Kot je na glasbenikovem uradnem profilu enega od družbenih omrežij objavila Latifa Chambers, je glasbenik umrl zaradi pljučnice. Kot je še zapisala, je hvaležna glasbenikovi družini, prijateljem, kolegom umetnikom in sodelavcem, ki so z Jimmyem Cliffom delili njegovo pot.

»Vsi njegovi oboževalci po svetu vedite, da je bila vaša podpora njegova moč skozi vso njegovo kariero,« je še objavila.

Veljal za najvplivnejšo osebnost reggaeja po pokojnem Bobu Marleyju

Jamajški premier Andrew Holness je v odzivu sporočil, da se je otoška država ustavila, da bi počastila Cliffa, ki ga je označil za »pravega kulturnega velikana, čigar glasba je srce naše države ponesla v svet«.

Multiinštrumentalist in pevec uspešnic, kot sta You Can Get It If You Really Want in The Harder They Come, velja za najvplivnejšo osebnost reggaeja po pokojnem Bobu Marleyju, s katerim je sodeloval na začetku Marleyjeve kariere.

V več kot štirih desetletjih je Cliff pisal in pel pesmi, v katerih je združil reggae s svojo občutljivostjo za folk, soul, ska in rock glasbo ter obravnaval teme, kot so politika, revščina, nepravičnost in protest proti vojni.