AMY WINEHOUSE

Zasedba Amy Winehouse znova na odru: v Ljubljano prihaja zasedba, ki je z njo ustvarjala

Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.
FOTO: Press

Amyjine pesmi bodo v Ljubljani zazvenele v izvedbi glasbenikov, ki so z njo igrali in snemali. FOTO: Press

N. Č.
 12. 3. 2026 | 15:13
V ljubljansko Kino Šiška 24. maja  prihaja The Amy Winehouse Band, poseben koncertni projekt, posvečen glasbi, življenju in zapuščini ene največjih britanskih pevk svoje generacije. Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.

Zasedbo vodi Dale Davis, njen dolgoletni glasbeni vodja, basist, sodelavec in bližnji prijatelj. Prav on skupaj z izvirnimi člani benda skrbi, da glasba Amy Winehouse ostaja živa na način, ki temelji na avtentičnosti, spoštovanju in osebni povezanosti z umetnico.

Na koncertu v Ljubljani bodo zazveneli njeni največji hiti, med njimi Rehab, Back To Black, Valerie, Love Is A Losing Game in druge skladbe, ki sodijo v samo jedro njene glasbene zapuščine. V Kinu Šiška bodo izvedene prvič.

Projekt The Amy Winehouse Band je nastal z jasnim poslanstvom – ohranjati glasbo, duh in zapuščino Amy Winehouse na edini zares pristni način. Na aktualni turneji ob Dalu Davisu nastopajo glasbeniki, ki so z njo igrali in snemali ter soustvarjali njen prepoznavni zvok. V skupini sodelujejo Dale Davis na basu, Hawie Gondwe na kitari, Nathan Allen oziroma Stuart Anning na bobnih, Henry Collins na trobenti, saksofonist ter Ade Omotayo pri spremljevalnih vokalih. Osrednji vokal bosta prevzeli Bronte Shande ali Beth Morris, ena od pevk, ki ju je osebno izbral Dale Davis.

Amy Winehouse velja za enega največjih glasov britanske glasbene scene. Njena albuma Frank in Back To Black sta močno zaznamovala svetovno glasbo, pevka pa je z izjemnimi glasbeniki pustila globok pečat v popu, soulu in jazzu. Njena glasba tudi danes nagovarja nove generacije poslušalcev.

Koncertni projekt je v zadnjih letih že napolnil dvorane po svetu – od Londona, Pariza in Aten do Helsinkov, Jakarte in Južne Amerike. Večina teh koncertov je bila razprodanih, odzivi občinstva pa ganljivi. Organizatorji poudarjajo, da gre za koncertno izkušnjo, ki presega običajen poklon, saj na oder stopajo ljudje, ki so Amyjin glasbeni svet poznali od znotraj.

Spektakel vključuje tudi arhivske videoposnetke in posebno vizualno izkušnjo, s katero želijo občinstvu še bolj približati umetničin svet. Ugodne odzive so zasedbi namenili tudi tuji mediji. NME je aprila 2025 zapisal, da »skupina ohranja pevkin plamen žareč«, The Times pa se ji je zahvalil, da ohranja njene pesmi in njen duh.

Prav zato The Amy Winehouse Band ni le tribute, temveč čustven in nepozaben koncertni večer, ki ga lahko ponudijo le glasbeniki, ki so Amy Winehouse resnično poznali in z njo soustvarjali njeno zgodbo. V Ljubljani bo to tudi priložnost, da občinstvo v živo doživi njene brezčasne pesmi v izvedbi ljudi, ki so bili del njenega glasbenega srca.

