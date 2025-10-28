Zdravko Čolić razprodal Maribor! Legendarni pevec se vrača po devetih letih

Glasbena legenda Zdravko Čolić se po dolgih devetih letih vrača na mariborski oder – in to v velikem slogu. Koncert, ki bo 13. decembra 2025 v Dvorani Tabor, je že razprodan, so potrdili organizatorji.

Razprodani sedeži so nedvomen dokaz, da Mariborčani Čolića obožujejo, njegovo ime pa še vedno vzbuja tisti čar, ki spremlja le redke glasbene ikone. Zadnjič je v štajerski prestolnici nastopil leta 2016, zato bo decembrski večer za mnoge čustveno srečanje po dolgem času.

Pol stoletja ljubezni do glasbe

Čolić že več kot pet desetletij osvaja občinstvo s svojimi brezčasnimi uspešnicami – od romantične Ti si mi u krvi do udarnih Pusti, pusti modu in Gori vatra.

Njegovi koncerti so vselej več kot le glasbeni nastop – so doživetje, prežeto z energijo, iskrenostjo in toplino, ki jo zna prenesti le on.

»Zdravko Čolić ni samo ime. On je epoha, emocija – ritem, ki traja več kot pol stoletja,« pravijo organizatorji dogodka.

Večer, ki ga Maribor ne bo pozabil

Decembrski nastop bo zagotovo eden tistih večerov, ki jih bodo obiskovalci še dolgo nosili v srcu – poln strasti, nostalgije, dobre glasbe in skupnih spominov, ki jih ustvarja eden največjih glasbenih umetnikov Balkana.

Zdravko Čolić je dokazal, da ne glede na leta, karizma ne zbledi – le zori, tako kot njegove pesmi, ki bodo v Dvorani Tabor spet odmevale v en glas Ti si mi u krvi…