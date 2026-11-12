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Želeli posneti videospot, nastal film (VIDEO)

Koncertni film George Michael: Turneja Faith o pevcu na vrhuncu kariere. Vključuje doslej še neobjavljene posnetke s koncerta v Parizu leta 1988.
Pevčev videz na turneji Faith je postal ikoničen. FOTO: Promocijsko gradivo

Pevčev videz na turneji Faith je postal ikoničen. FOTO: Promocijsko gradivo

Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije. FOTO: Michael Putland/Getty Images

Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije. FOTO: Michael Putland/Getty Images

Če si film ogledate v kinu, je to še najbližje občutku, da ste del občinstva, pravijo ustvarjalci. FOTO: Promocijsko gradivo

Če si film ogledate v kinu, je to še najbližje občutku, da ste del občinstva, pravijo ustvarjalci. FOTO: Promocijsko gradivo

Nastopil je na zaključni slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2012 v Londonu. FOTO: Dokumentacija Dela

Nastopil je na zaključni slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2012 v Londonu. FOTO: Dokumentacija Dela

Pevčev videz na turneji Faith je postal ikoničen. FOTO: Promocijsko gradivo
Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije. FOTO: Michael Putland/Getty Images
Če si film ogledate v kinu, je to še najbližje občutku, da ste del občinstva, pravijo ustvarjalci. FOTO: Promocijsko gradivo
Nastopil je na zaključni slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2012 v Londonu. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 12. 11. 2026 | 05:22
3:51
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Nocoj bomo na velikih platnih doživeli slavnega pevca Georgea Michaela kot še nikoli – v zgodovinskem koncertnem filmu z naslovom George Michael: Turneja Faith, ki prikazuje pevca na vrhuncu svoje kariere ter vključuje doslej še neobjavljene posnetke s koncerta v Parizu leta 1988. Koncertni film sta režirala David Austin in Andy Morahan, režiserka kratkega filma pred glavnim delom pa je Mary McCartney.

25. DECEMBRA 2016 je umrl George Michael.

Michael je zaslovel v zgodnjih 80. letih kot del dueta Wham!, ki je ustvaril več svetovnih uspešnic, med njimi Last Christmas in Wake Me Up Before You Go-Go, kasneje pa se je posvetil solo karieri. George Michael, s pravim imenom Georgios Kyriacos Panayiotou, je umrl 25. decembra 2016 v svoji postelji na svojem domu, star 53 let. Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije – njegov glas in pisanje pesmi sta zaznamovala celo obdobje.

Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije. FOTO: Michael Putland/Getty Images
Bil je eden najvplivnejših zvezdnikov svoje generacije. FOTO: Michael Putland/Getty Images

Novi film je sestavljen iz doslej še nevidenih in neslišanih 35-milimetrskih posnetkov njegovega nastopa iz leta 1988 v pariški koncertni dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy. Film, ki vsebuje obnovljene in očiščene posnetke, spreminja ta pomembni kulturni trenutek v spektakularno kinematografsko doživetje. Začne se z izvirnim kratkim filmom režiserke Mary McCartney, ki uporablja na novo odkrite zvočne posnetke in fotografije, nastale med letoma 1986 in 1988 – obdobja albuma Faith – ter ustvarja redko in intimno časovno kapsulo, ki ponuja živ vpogled v Georgeevo miselnost v tem ključnem trenutku njegovega življenja.

Če si film ogledate v kinu, je to še najbližje občutku, da ste del občinstva, pravijo ustvarjalci. FOTO: Promocijsko gradivo
Če si film ogledate v kinu, je to še najbližje občutku, da ste del občinstva, pravijo ustvarjalci. FOTO: Promocijsko gradivo

Režiser David Austin je slavnega pevca poznal že iz zgodnjega otroštva – ko je režiserjev oče izdeloval glasbila, je režiser pri šestih letih igral kitaro, George pa je z bobnarskimi palicami bobnal po blazinah. »Vedno je bil zelo ustvarjalen. In že takrat je pisal pesmi, si predstavljate? Prva pesem, ki sva jo napisala skupaj, se je imenovala The Music Maker of the World. Na nekaterih od zgodnjih posnetkov je že mogoče slišati tisti ton, tisto barvo njegovega glasu. Pred kratkim sem znova poslušal nekaj teh skladb – naravnost neverjetno je,« ga opisuje in dodaja, da je pevec spremljal nastope Eltona Johna in skupine Queen. »Čeprav ni prav nič podoben Freddieju Mercuryju, pa so dinamika njegovega odrskega nastopa na turneji Faith, pirotehnika in svetlobni učinki podobni Queen – vse to izvira iz časov v Burnt Oaku, ko sva po televiziji gledala te skupine in ustvarjala njegove prve demo posnetke.«

Koncertni film ni videti kot običajen koncert, saj gre za izjemen nabor kadrov in izjemnih posnetkov, med drugim snemalci čepijo, tečejo za pevcem in iščejo izjemne kadre. »Ni tako, kot bi pričakovali. George je želel posneti videospot za pesem Monkeyt. Ker nismo imeli scenarija za snemanje, sem snemalce prosil, naj se resnično potrudijo. Niso iskali le posnetkov za določen verz v pesmi, kamere so vrteli naokrog, tekli so za Georgeem, kamere so bile tudi med občinstvom. Veliko stvari se je dogajalo spontano. Poskušali smo posneti čim bolj dinamičen videospot za Monkey. Šele leta kasneje sem z Davidom urejal arhiv in naletel na vse te filmske trakove. George je vedno snemal na 35-milimetrski film, ne na video, ker je bila to najboljša kakovost. In tudi sam je to plačeval, saj so glasbene založbe snemale izključno na video,« je povedal Andy Morahan.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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filmGeorge MichaelvideospotGeorge Michael: Turneja FaithPariz
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