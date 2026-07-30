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SLOVENSKA GLASBA

Ženo je med plesom večkrat pohodil (VIDEO)

Hudomušna pripomba poslušalca je navdihnila novo poletno skladbo skupine Black Summer.
Po uspehu pesmi Ona spi predstavljajo novo glasbeno zgodbo. FOTO: OSEBNI ARHIV
Po uspehu pesmi Ona spi predstavljajo novo glasbeno zgodbo. FOTO: OSEBNI ARHIV
S. N.
 30. 7. 2026 | 07:25
1:29
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Skupina Black Summer ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja predstavlja novo avtorsko skladbo Zdi se mi, s katero želi po uspehu pesmi Ona spi nadaljevati zgodbo lahkotnih in pozitivnih melodij. Člani zasedbe pravijo, da navdiha ne iščejo le v studiu, temveč predvsem med ljudmi, zato je tudi njihova najnovejša pesem nastala iz resnične zgodbe.

Za idejo je poskrbel dolgoletni poslušalec Lojz iz Idrije, ki jim je zaupal, da z ženo Micko rad pleše ob njihovi uspešnici Ona spi, a se mu zdi nekoliko prepočasna. »Ženo prevečkrat pohodim. Pa še harmonike ni nikjer,« jim je v šali dejal. Glasbeniki so njegovo pripombo vzeli z veliko mero humorja in jo spremenili v novo, bolj poskočno skladbo. Končno podobo pesmi je ustvaril producent Nikola Klavžar, ki ustvarja pod umetniškim imenom Nicola Di Fara, k sodelovanju pa je skupino spodbudil tudi Dare Kaurič, ki je v skladbi prepoznal potencial za poletna plesišča in gasilske veselice. Black Summer prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, po ponovni združitvi pa ustvarjajo v okviru projekta Made in Savinjska, s katerim želijo povezovati ljudi različnih generacij. Novo skladbo spremlja videospot režiserja Perice Raia, v katerem nastopajo modeli manekenske šole World Top Model Slovenija. 

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