Ženo je med plesom večkrat pohodil (VIDEO)

Skupina Black Summer ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja predstavlja novo avtorsko skladbo Zdi se mi, s katero želi po uspehu pesmi Ona spi nadaljevati zgodbo lahkotnih in pozitivnih melodij. Člani zasedbe pravijo, da navdiha ne iščejo le v studiu, temveč predvsem med ljudmi, zato je tudi njihova najnovejša pesem nastala iz resnične zgodbe.

Za idejo je poskrbel dolgoletni poslušalec Lojz iz Idrije, ki jim je zaupal, da z ženo Micko rad pleše ob njihovi uspešnici Ona spi, a se mu zdi nekoliko prepočasna. »Ženo prevečkrat pohodim. Pa še harmonike ni nikjer,« jim je v šali dejal. Glasbeniki so njegovo pripombo vzeli z veliko mero humorja in jo spremenili v novo, bolj poskočno skladbo. Končno podobo pesmi je ustvaril producent Nikola Klavžar, ki ustvarja pod umetniškim imenom Nicola Di Fara, k sodelovanju pa je skupino spodbudil tudi Dare Kaurič, ki je v skladbi prepoznal potencial za poletna plesišča in gasilske veselice. Black Summer prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, po ponovni združitvi pa ustvarjajo v okviru projekta Made in Savinjska, s katerim želijo povezovati ljudi različnih generacij. Novo skladbo spremlja videospot režiserja Perice Raia, v katerem nastopajo modeli manekenske šole World Top Model Slovenija.