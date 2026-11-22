Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) je 18. novembra predstavilo prve slovenske smernice za snemanje intimnih prizorov, ki naj bi poskrbele za večjo varnost igralcev. Predsednica društva Mojca Fatur je poudarila, da njihov namen ni omejevanje ustvarjalnosti, temveč vzpostavitev jasnih pravil in spoštljivega delovnega okolja. Pri snemanju nevarnih akcijskih prizorov so natančne priprave, koreografija in strokovna pomoč samoumevne, zato bi moralo enako veljati tudi za prizore golote in spolnosti. Koordinatorka intimnih prizorov Polett Kasza je pojasnila, da se v mednarodnih produkcijah priprave začnejo že pred prihodom igralcev na snemanje. Z njimi se pogovorijo o osebnih mejah, dovoljenih dotikih in stopnji telesne izpostavljenosti. Vse dogovore dokumentirajo, prizore pa vnaprej natančno pripravijo in vadijo. Med snemanjem poskrbijo tudi za ustrezna zaščitna sredstva in omejijo število ljudi na prizorišču. Kasza je pri nas že sodelovala z režiserjema Lunom Sevnikom in Luko Marčetićem. Slednji je priznal, da mu je sodelovanje s koordinatorko pri filmu Od zdaj naprej bo vse drugače močno olajšalo delo. Zaradi strokovne podpore se je tudi sam počutil varneje in se lažje osredotočil na ustvarjalni del snemanja.

FOTO: Kristjan Kuzmanoski

Slovenski igralec opozoril na izkušnje iz preteklosti

O pomenu takšnega pristopa je spregovoril tudi znani slovenski igralec Jurij Drevenšek, ki je pri nemškem kratkem filmu Skin on Skin sodeloval s koordinatorjem intimnih prizorov Davidom Steffnom. Priprave so vključevale pogovore o osebnih mejah, natančno koreografijo in jasne dogovore o poteku snemanja. Igralca sta imela ves čas možnost snemanje prekiniti, če bi se počutila neprijetno. Drevenšek je ob tem opozoril, da lahko šele pozitivna izkušnja pokaže, kako neustrezne so bile nekatere prakse v preteklosti. Na predstavitvi smernic so zato posebej izpostavili tudi neprimerne komentarje in šale na račun golote. Opozorili so, da od igralcev nihče ne bi smel pričakovati, da morajo zaradi svojega poklica pristati na vsakršno telesno izpostavljenost. Pomembno je tudi, da se ob neprimernem ravnanju odzovejo drugi člani ekipe, saj se prizadeti posameznik morda ne more postaviti zase. Zdravnica in psihoterapevtka Tina Bončina je pojasnila, da lahko določeni prizori sprožijo močne stresne odzive, še posebej če posameznika spomnijo na pretekle travmatične izkušnje. Pri tem sploh ni nujno, da gre za goloto ali simulirane spolne odnose. Tudi povsem vsakdanji dotiki lahko za nekoga pomenijo veliko osebno izpostavljenost.

Spremeniti želijo tudi miselnost

Udeleženci razprave so poudarili, da se mora spoštovanje osebnih meja začeti že med izobraževanjem bodočih igralcev in filmskih ustvarjalcev. Producentka Petra Vidmar je opozorila, da je treba za varno izvedbo intimnih prizorov zagotoviti dovolj časa, ustrezne pogoje in finančna sredstva. Pomembno vprašanje ostaja tudi dostopnost strokovno usposobljenih koordinatorjev intimnih prizorov v Sloveniji. Ti namreč v tujini že predstavljajo pomemben del številnih filmskih in televizijskih produkcij. V razpravi so opozorili še na potrebo po dodatnem izobraževanju vseh sodelujočih in oblikovanju ustrezne slovenske strokovne terminologije. Predvsem pa želijo spremeniti miselnost, da mora igralec pri zahtevnih intimnih prizorih preprosto potrpeti. Varnost in spoštovanje osebnih meja morata postati odgovornost celotne filmske ekipe, ne le igralcev. Nove smernice tako predstavljajo prvi korak k drugačni kulturi dela na slovenskih snemanjih. Njihov cilj je omogočiti ustvarjalcem, da zahtevne prizore posnamejo profesionalno, brez nepotrebnih pritiskov in ob jasnem soglasju vseh sodelujočih. Smernice so javno dostopne na spletni strani Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev.